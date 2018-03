Wall Street tem queda com construtoras e financeiras

O movimento teve altos e baixos, com as bolsas começando o dia mais firmes, e índices chegando a avançar mais de 1 por cento logo após a abertura do mercado, mas a alta rapidamente desapareceu com a virada do dólar e os temores de investidores em relação ao futuro do setor financeiro.

Uma empresa de pesquisas econômicas, ISI Group, afirmou em nota nesta segunda-feira que poderia haver um acordo para eliminar aos poucos o benefício tributário para compradores de imóveis nos próximos 13 meses, ao invés de ampliá-lo, como esperavam alguns.

O JPMorgan, com queda de 3,1 por cento, aos 43,82 dólares, foi um dos principais papéis a pesar sobre as bolsas, junto com o Bank of America, que caiu 5,1 por cento, para 15,40 dólares. O índice financeiro do S&P registrou baixa de 2,5 por cento, enquanto o índice de construtoras norte-americanas do Dow Jones recuou 3,4 por cento.

"Vai ser difícil convencer o Congresso de que precisamos de mais uma ampliação do benefício tributário para compradores de imóveis agora que, supostamente, segundo os economistas, saímos da recessão, e o setor imobiliário está indo bem novamente", disse Joe Saluzzi, co-gerente da Themis Trading, em Nova Jersey. "Caso estejam discutindo mais a possibilidade de uma eliminação gradual que a de estender, isso certamente irá afetar o mercado negativamente".

Investidores estão preocupados que, sem o benefício, o mercado imobiliário, que já enfrenta dificuldades, pode perder um estímulo crucial que tem gerado esperança de estabilização nos últimos meses.

No fechamento nesta segunda-feira, o índice Dow Jones referência da bolsa de Nova York, recuou 1,05 por cento, para 9.867 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 0,59 por cento, para 2.141 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve desvalorização de 1,17 por cento, para 1.066 pontos.