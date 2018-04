Walmart deve acelerar em 2018 investimento de R$ 1 bi em 120 lojas

O Walmart poderá acelerar a partir do próximo ano seu plano de reformar em torno de 120 hipermercados no Brasil. É o que afirma o presidente do grupo no País, Flávio Cotini.

O executivo disse que deve "ganhar tração" em 2018 o projeto da companhia de investir R$ 1 bilhão em três anos na renovação dessas lojas. O projeto piloto foi iniciado neste ano e envolve iniciativas de melhoria do ambiente da loja, com mais iluminação, além de esforços de ganhos de eficiência.

Em 2017, no entanto, apenas em torno de 10% do total dos recursos deve ser aplicado, disse Cotini a jornalistas durante o Latam Retail Show, evento que reúne executivos do varejo em São Paulo.

O Walmart tem hoje 471 lojas no Brasil em diversos formatos, incluindo hipermercados, rede de atacado, lojas de descontos e clube de compras. Na virada de 2015 para 2016, o Walmart fez profundos cortes em sua operação, chegando a anunciar no início do ano passado o fechamento de 60 pontos de venda.

"Nenhum varejista gosta de fechar lojas, mas, para o balão subir, temos que tirar o saco de areia", disse Cotini.