XP Investimentos anuncia compra da corretora Rico

A XP Investimentos anunciou a aquisição de 100% do capital da Rico, transação que ainda terá de ser aprovada pelo Banco Central e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O anúncio havia sido antecipado pela Coluna do Broad.

De acordo com comunicado divulgado nesta quinta-feira, 1º a aquisição ratifica a estratégia da XP de um portfólio de marcas, iniciado com a aquisição em 2014 da Clear Corretora, ou seja, as três marcas seguem independentes.

Fontes afirmam que o valor da transação de compra da corretora Rico pela XP Investimentos supera os R$ 300 milhões e pode chegar aos R$ 400 milhões.

A operação acontece meses após o banco português Caixa Geral de Depósitos (CGD) ter dado início à sondagem de eventuais compradores para sua participação de 51% na Rico.

Os sócios fundadores da Rico, entre os quais Marcelo Mendonça de Barros, filho do ex-ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros, entraram na busca de um interessado pela corretora.