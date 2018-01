Yahoo deve enfrentar ação coletiva por espionar emails, diz juíza dos EUA

A juíza norte-americana Lucy Koh ordenou que o Yahoo enfrente uma ação coletiva nos Estados Unidos que acusa a companhia de interceptar ilegalmente o conteúdo de emails enviados a assinantes do Yahoo Mail por contas de outros serviços de fora do Yahoo, e de usar as informações para aumentar a receita publicitária.

Em uma decisão no fim da noite de terça-feira, a juíza distrital em San José, Califórnia, disse que as pessoas que enviaram ou receberam emails envolvendo assinantes do Yahoo Mail desde 2 de outubro de 2011 podem entrar com uma ação coletiva sob uma lei federal norte-americana acerca de comunicações armazenadas por supostas violações de privacidade.

Ela disse também que um grupo de não-assinantes do Yahoo Mail na Califórnia desde 2 de outubro de 2012 podem processar a empresa como um grupo sob uma lei estadual sobre invasão de privacidade.

Titulares de contas não pertencentes ao Yahoo Mail acusaram a empresa de copiar e analisar seus emails, incluindo palavras-chave e anexos, com o objetivo de criar "anúncios direcionados" para seus assinantes, além de detectarem spams e softwares maliciosos.