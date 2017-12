NOVA YORK - O Yahoo! planeja uma série de reuniões entre esta quarta-feira e sexta-feira para estudar a possível venda de seus negócios de internet e de sua valiosa participação no Alibaba, o gigante chinês do comércio eletrônico, segundo pessoas com conhecimento do assunto.

Os diretores do conselho administrativo deverão discutir como levar adiante um plano de vender a fatia de 15% do Yahoo! no Alibaba, atualmente avaliada em cerca de US$ 32 bilhões, e buscar um comprador para os ativos de internet da empresa, disseram as fontes.

No pré-mercado em Nova York, as ações do Yahoo! operavam em forte alta, de 5,8%, às 10h (de Brasília).