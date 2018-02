Zona do euro: produ??o industrial cai 0,5% em novembro A produ??o industrial da zona do euro (15 pa?ses europeus que compartilham a moeda) caiu 0,5% em novembro do ano passado, revertendo avan?o de 0,5% em outubro de 2007. Na compara??o com novembro de 2006, houve alta de 2,7%, de acordo com a Eurostat. Os n?meros ficaram um pouco melhores do que o esperado por analistas. Previa-se, em m?dia, queda de 0,9% no ?ndice mensal e alta de 2,6% no anual. As informa??es s?o da Dow Jones.