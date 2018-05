Zurich adquire operações da seguradora QBE na América Latina por R$1,3 bi

A Zurich Insurance Group (Zurich) anunciou contrato de aquisição das operações na América Latina da seguradora australiana QBE Insurance Group Limited (QBE) por R$ 1,3 bilhão (US$ 409 milhões), sujeito a ajustes no fechamento. A transação depende de aprovação dos órgãos reguladores e a expectativa é de que esteja concluída até o fim deste ano. A aquisição está sendo financiada por recursos próprios.

De acordo com comunicado divulgado pela seguradora, a operação posicionará a Zurich como líder na Argentina, ainda ampliando o escopo e as capacidades de operação do grupo no Brasil, na Colômbia e no México. A Zurich passará também a ser a terceira maior seguradora do Equador.

+ Após ataques, Zurich fará seguro para risco cibernético no Brasil

A Zurich afirma que espera atingir um retorno sobre investimento total superior à taxa mínima de retorno do grupo, de 10%, ainda no primeiro exercício completo, após a conclusão da operação.

+ Arrecadação soma R$ 155,62 bi em janeiro, a maior para o mês desde 2014

As operações adquiridas totalizam prêmios brutos emitidos (GWP) de aproximadamente US$ 790 milhões em 2017. A Argentina representa cerca de 50% das operações adquiridas. No Brasil, na Colômbia e no México, o grupo terá acesso a novos canais de distribuição.