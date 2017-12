1º encontro de jogadores de RPG Big Art Tattoo Club agita a Zona Oeste neste sábado

É que o espaço Big Art resolveu criar o 1° ENCONTRO DE JOGADORES DE RPG BIG ART TATTOO CLUB e na ocasião teremos mesas de jogos de todos os tipos e a presença dos principais jogadores de RPG da região.

De agora em diante eventos desta modalidade de jogo e de outros tipos também como, tênis de mesa, futebol de botão, war e qualquer outro jogo de tabuleiro ou similar, tem espaço garantido, basta procurar a gerência da casa e mostrar seu projeto. Qualquer um que queira jogar e se reunir nas dependências do Tattoo Club também será bem-vindo. A casa não cobra entrada e somente o que os frequentadores consumirem de alimentos e bebidas que são vendidos na hamburgueria.

Neste evento estarão presentes dois grupos de jogadores de RPG da região que nunca se encontraram. Serão criadas de 7 a 10 mesas de jogos e está aberto a visitantes gratuitamente. Na ocasião haverá venda de produtos para jogos, livros e tudo mais, inclusive produtos Retropunk.

Marcelo Masid, idealizador do evento juntamente com Thiago Rosa, jogador e organizador do evento, querem resgatar uma cultura que, aos poucos, vem perdendo adeptos simplesmente pelo fato de não haver mais eventos e espaços como este dedicados à cultura RPG.

Inscreva-se em uma das nossas estabelecidas de jogo ou traga seu grupo e aproveite o ambiente.

Mesas e Jogos

Mesa 01 (Thiago Rosa) - Ouça no Volume Máximo (6 vagas)

Nesse LARP com duração de uma hora, cada jogador atua como um integrante da maior banda de todos os tempos, a Ouça no Volume Máximo. Sorteie sua disposição e aproveite os assuntos sorteados para decidir se a banda vai se reunir novamente ou vai permanecer dissolvida.

Mesa 02 (Eder Marques) - Terra Devastada (X vagas)

Terra Devastada é um RPG 100% nacional, escrito por John Bogéa (autor de Abismo Infinito), simples e intuitivo que preza pelo poder imaginativo e narrativo dos jogadores em uma jornada pela sobrevivência em um mundo apocalíptico, devastado por mortos-vivos. O sistema segue um conceito flexível que permite a customização dos personagens pelos jogadores.

É um jogo de atos e consequências, de desespero e de desesperança, e de como passar dia após dia sem enlouquecer ou ser devorado.

Mesa 03 (Felipe de Azevedo) - Old Dragon (6 vagas)

Sistema: Old Dragon

Aventura: Herança de honra - até 6 personagens de 3° nível.

Mesa aberta para os primeiros que chegarem (aceita novatos, veteranos, noobs e mestres jedis).

Sinopse: Na manhã seguinte ao fim de uma grande batalha para tomada de uma fortaleza, os personagens estão no caminho de volta para casa. As coisas não vão bem para sua companhia de aventureiros, pois amargo é o sabor da sua recente derrota nos campos de batalha.

Mas o destino é caprichoso, e colocou uma possibilidade de revés na sorte deste grupo mal formado de sobreviventes .

Resta saber apenas se os mesmos terão o que é preciso para aproveitar esse presente do destino.

O Big Art Tattoo Club existe há 17 anos, sempre se dedicando à tatuagem mas, há cerca de 1 ano, foram implementados outros serviços e produtos como: hamburgueria gourmet, barbearia (Barbearia do Julio) e

espaço de convivência.

No primeiro andar do prédio funciona a hamburgueria gourmet com venda de cervejas artesanais e a recepção do estúdio, no segundo andar estão o estúdio de tatuagem, a barbearia, mesa de pingue-pongue, mesas de jogos de cartas, tabuleiro, xadrez e damas. Ainda no segundo andar estão instalados o atelier de pintura, e em breve será criado um espaço para fotografia, espaço kids, um minicinema com telão para assistir filmes e shows além de jogar videogames e uma biblioteca Cult. O espaço abrigará também alguns eventos de música teatro e poesia.

"Resolvemos transformar nosso estúdio em um espaço aonde as pessoas poderão conviver da forma que convivíamos quando éramos jovens (Masid tem 50 anos), quando não havia a internet e muito menos redes sociais e nosso conceito de diversão era baseado em convivência pois, o que mais fazíamos era ir para a casa de nossos amigos jogar cartas e jogos de tabuleiro, pingue-pongue e, principalmente, jogar conversa fora", complementa o idealizador do espaço.

Masid espera conquistar não somente pessoas de sua idade mas também jovens que queiram experimentar este tipo de diversão um tanto quanto escassa hoje em dia na sociedade.

Maiores informações sobre o evento de RPG ou outros ligue para 21 2143-7800 ou 21 2412-1948

Organização: Thiago Rosa

Escritor e tradutor de RPG, atuando tanto no Brasil quanto nos EUA. Ele escreve para o blog RPG Notícias e para a revista Dragão Brasil.

Link do evento no Facebook

https://www.facebook.com/events/1224362327644204/

O evento será transmitido ao vivo na página do Tattoo Club no Facebook

Website: http://www.bigarttattoo.com.br