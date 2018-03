10 soluções caseiras para acabar com as baratas

Fortaleza-CE--(DINO - 15 dez, 2016) - Sim, baratas são nojentas! Como vivem nos esgotos, levam fungos, vírus, vermes e bactérias por onde passam, inclusive a Salmonella, que causa diarreia e desidratação aos humanos. A contaminação acontece quando passam por alimentos e utensílios e descarregam os micro-organismos.

As baratas ainda causam alergias, como crises de asma e rinites, quando pequenos pedaços de seu corpo se misturam com poeira e são inalados por pessoas sensíveis.

A melhor maneira de combater esse inseto asqueroso é a prevenção:

- Mantenha a casa limpa;

- Tampe recipientes com alimentos;

- Não acumule objetos sem uso;

- Acondicione muito bem o lixo orgânico;

- Feche buracos e fendas ;

- Controle vazamentos;

- Mantenha os ralos fechados.

Se você estiver seguindo essas medidas de prevenção e, mesmo assim, as baratas insistirem em passear pela sua casa, tente algumas soluções caseiras que costumam funcionar.

Folha de louro

Baratas detestam o cheiro do louro. Coloque as folhas nos locais onde você encontrou o inseto, como canto dos armários ou debaixo da pia. Troque a cada duas semanas.

Amoníaco

Acrescente amoníaco à água que você utilizará para limpar o chão. Depois, você pode despejar o líquido pelos ralos, eliminando as baratas que estiverem por lá.

Água fervendo

Baratas são atraídas por gordura. Aquela louça acumulada na pia, o fogão que ficou sujo. Por isso, para eliminar completamente a gordura, jogue água fervendo na pia sempre que terminar de lavar a louça.

Óleo essencial de lavanda

Adicione 20 gotas a meio litro de água e borrife nas janelas e soleiras das portas. Funciona como um repelente natural.

Óleo essencial de alecrim

Você pode pingar o óleo essencial de alecrim em chumaços de algodão e espalhar pelos cantos da casa. Troque a cada dois dias.

Cebola e ácido bórico

Faça uma pasta usando a cebola picada, meio copo de farinha, um pouco de água, uma pitada de açúcar e 3 colheres de ácido bórico, encontrado em farmácias. Coloque essa pasta em tampinhas de garrafa e distribua pelos cantos da casa. Mas atenção: esse preparado é tóxico para os animais. Mantenha seu pet longe.

Bicarbonato e açúcar

Misture um copo de açúcar com um copo de bicarbonato de sódio. As baratas são atraídas pelo açúcar e, ao comerem a mistura, o bicarbonato tratará de matá-las.

Bórax

Esse ingrediente utilizado para fazer sabão pode ser espalhado pela casa. Ao encostar no bórax, a barata desidrata e morre.

Nepenta

Esse remédio funciona como a folha de loura. Baratas odeiam o seu cheiro.

Armadilhas pegajosas

Você encontra no mercado algumas opções de armadilhas pegajosas. Coloque comida ou açúcar ao redor para potencializar o efeito.

Se, apesar dos cuidados preventivos e dicas caseiras, o problema persistir, você deverá entrar em contato com uma empresa especializada, que conta com profissionais e produtos capazes de lidar com essa situação.

