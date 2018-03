10 templates gratuitos e responsivos para criar um blog (pessoal ou de negócios) no WordPress

(DINO - 13 dez, 2016) - Não importa se você está planejando começar um novo blog em breve ou se já tem um e quer reformular o visual dele, as opções de templates para WordPress são quase infinitas.

Fizemos uma seleção de templates gratuitos para quem quer criar ou renovar um blog. Nos concentramos em mostrar opções que sejam amigáveis aos dispositivos móveis e dividimos a lista em quatro áreas: para negócios, que beneficiam o equilíbrio entre imagens e texto, minimalistas e com destaque para imagens.

Confira 10 templates gratuitos para criar um blog no WordPress

Arcade Basic

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um tema muito leve e totalmente responsivo, tendo sido desenvolvido em HTML5. Com ele você pode customizar apresentação do seu conteúdo escolhendo imagem de cabeçalho, estilo de layout e largura da página. Oferece 8 formatos de posts, ou seja, você pode escolher qual o formato de mídia deseja dar destaque ao postar um conteúdo, como vídeo, imagem, áudio, link, galeria de fotos, etc. Ele é compatível com plugins como bbPress, BuddyPress, WPML e Woocommerce.

Sueva Free

Design clean e minimalista com suporte a imagens marcam esse tema, uma ótima opção para blogs pessoais e de negócios. Ele é compatível com plugins de e-commerce como o Wocommerce. Criado em HTML5 e CSS3, um dos destaques dele é a possibilidade de criar galerias de fotos estilo Pinterest.

MH Cicero lite

O template oferece um visual clean e elegante. Oferece design flat totalmente responsivo, permitindo a você apresentar e valorizar o seu conteúdo. O tema inclui suporte a customizações incluindo backgrounds, cores, menus e cabeçalhos. Ele também permite que você configure a visualização da largura entre completa ou utilizando o layout com duas colunas. Você também pode escolher entre menu à esquerda ou à direita e o tema vem pronto para receber tradução.

Resonar

Contando com o uso de imagens em alta resolução e o título sobreposto ele é feito para os usuários navegarem sem cansar do ambiente proporcionado. Oferece várias opções de personalização, incluindo um cabeçalho personalizado, menu personalizado, fundo personalizado, um layout responsivo ou com largura fixa, suporte RTL e imagens em destaque. Além disso, é responsivo e pronto para receber tradução.

Kouki

Um template bonito, responsivo e minimalista para blogs pessoais. Kouki possui um bom equilíbrio de destaque para texto e imagens. Com ele é possível personalizar cores, escolher fontes e adicionar ícones sociais.

Origin

Tema responsivo que capricha na tipografia e utiliza design minimalista, dando destaque ao conteúdo escrito do blog. Perfeito para criar revistas, portfólios, blogs e sites pessoais.

Keepwriting

Perfeito para quem deseja dar destaque ao texto e nada mais. Este template superminimalista apresenta uma tipografia linda que certamente valoriza o que está escrito. O tema lembra livros e por isso é ideal para quem tem como principal meio de expressão a escrita.

Apex

Um template WordPress minimalista que possui ótima performance em dispositivos móveis. Além de responsivo, ele é rápido e pronto para receber elementos essenciais de acessibilidade e tradução. Um tema muito legal que apresentará muito bem o seu conteúdo para o mundo.

Templates ideias para quem quer dar destaque a imagens em alta resolução

Adler

Esse é o tema perfeito para quem deseja um diário de bordo para registrar suas viagens. Esse tema gratuito mostra graciosamente imagens em alta resolução e, por isso, também pode funcionar como blog para qualquer fim desde que belas imagens sejam utilizadas a cada post. O tema é responsivo e suporta customização de background, cores e menus.

Yuuta

Você quer ter o blog mais visual, Esse tema é uma escolha excelente. Ele é bastante simples porém utiliza imagens em alta resolução que podem ajudar no engajamento dos usuários. Através dos subtítulos grandes e vários formatos de post ele ajuda a criar um visual dinâmico, Inclui design responsivo e menus customizados.

A KingHost adora tanto esse CMS que fez um plano de hospedagem para WordPress . Nesse serviço, você já recebe o WordPress previamente instalado junto ao servidor, com diversas otimizações de performance e segurança. Isto facilita para que você foque no que realmente interessa: a personalização do design e do conteúdo do seu site/blog. Para completar, nosso serviço conta com suporte especializado 24 x 7.

Nossa hospedagem veio para somar à característica que o WordPress sempre teve: facilidade de uso. Graças a sua comunidade, o WordPress tem uma gama imensa de temas, plugins e materiais educativos como tutoriais. Todas essas opções facilitam a administração de blogs e sites, fazendo com que a tarefa de personalizar um blog seja fácil, inclusive para quem não entende nada de programação.