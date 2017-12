2016: Quase 15 milhões de pernoites em Viena

VIENA, 26 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- Em 2016, Viena superou em 4,4% o número de pernoites de 2015, que havia sido seu melhor resultado até então: ao longo do ano passado, foram registrados 14.962.000 pernoites na capital austríaca. O número de chegadas também subiu 4,5%, atingindo a cifra de 6.884.000. A taxa de ocupação ficou em 74% (em 2015, havia sido de 72%); a capacidade total de hospedagem da cidade atingiu a marca de 66.000 leitos. Depois de um crescimento superior à média em 2015, a arrecadação líquida com os pernoites em 2016 se aproximou dos números do ano anterior: no período entre janeiro e novembro de 2016, já contabilizado até o momento, foram arrecadados 663,4 milhões de euros (-0,3%).

"Mais de 80% dos pernoites em Viena são internacionais. Estamos nos pautando nas estratégias de turismo do programa de metas Wien 2020 e no lema 'Global.Smart.Premium' para alcançar uma maior internacionalização da cidade, atrair novas linhas aéreas para o aeroporto de Viena e garantir um crescimento sustentável", explica o diretor de turismo Norbert Kettner. Com mais de 3.500 congressos e eventos corporativos por ano, Viena detém uma posição de destaque como destino de eventos. Atualmente, a capital também é renomada por sua excelente qualidade de vida.

Em 2016, Viena recebeu um grande fluxo de visitantes da Alemanha (2.972.000 pernoites, +7%), Áustria (2.823.000, +8%), EUA (831.000, -1%), Itália (736.000, -2%), Grã-Bretanha (694.000, +18%), Espanha (476.000, +9%), Suíça (439.000, +1%), França (401.000, +8%), Rússia (334.000, -18%) e China (329.000, +15%). "Viena oferece as vivências típicas de uma metrópole sem, contudo, contar com seus fatores de estresse. Nosso objetivo é atrair o público viajante a Viena com suas diversas ofertas premium", conclui Kettner.

FONTE Vienna Tourist Board