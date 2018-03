26 anos: Giuliana Flores revela curiosidades da sua trajetória

(DINO - 20 dez, 2016) -

Consegue imaginar quantos procedimentos uma empresa já realizou em 26 anos de história? São milhares de e-mails, reuniões, entregas, novas parcerias e muito mais. Para comemorar essa data tão especial, a Giuliana Flores (www.giulianaflores.com.br), maior e-commerce de flores e presentes do Brasil, separou algumas curiosidades da sua operação. Confira alguns dados inusitados:

Milhões de pedidos

Em quase 30 anos, dos quais mais de metade atua como e-commerce, a Giuliana Flores contabiliza quase 2,1 milhões de pedidos realizados! É como se durante 16 anos 360 pessoas fizessem encomendas todos os dias.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Caminho de rosas

A espécie é definitivamente a preferida dos clientes, assumindo o posto de mais vendida. Durante os 16 anos como comércio eletrônico, a marca vendeu quase 15 milhões de rosas. Com essa quantidade, seria possível distribuir flores para cerca de 190 estádios do Maracanã lotados, o maior do Brasil.

Ceasa: segundo lar

Clóvis Souza, fundador da Giuliana Flores, possui duas casas ? o seu lar, onde mora com a família e o Ceasa, onde busca as mais belas plantas. Ele já foi até aproximadamente 2.500 vezes, o que equivale a mais de uma volta inteira ao redor do mundo.

Família G.F.

Para se tornar o maior e-commerce do segmento, a Giuliana Flores conta com uma equipe muito unida e competente ? além de não ser pequena. Aproximadamente 500 funcionários já deixaram a sua marca nos corredores da empresa!

Sobre a Giuliana Flores:

Criada há mais de 25 anos pelo empreendedor Clóvis Souza, a Giuliana Flores foi uma das primeiras lojas virtuais de flores e presentes do Brasil, nascida em 2000. Enfrentando o "boom" da internet, quando várias empresas "ponto.com" fecharam, a marca se fortaleceu e hoje se posiciona com líder no segmento. Entre seus diferenciais, estão a constante preocupação com a combinação de flores e arranjos para agradar aos mais variados gostos e estilos, além das fortes parcerias com marcas de luxo como Kopenhagen, Havanna, Amor aos Pedaços, Ofner, Godiva, Lindt, Valmir Rodrigues & Gazola ? Alta Confeitaria, Chandon, Salton, Erdinger, Guinnes, Granado, Vyvedas, The Gourmet Tea, entre muitas outras, oferecendo produtos exclusivos ao e-consumidor. Atualmente, a Giuliana Flores conta com 280 mil visitantes únicos/mês, compostos por um público pertencente às classes AA, A e B, com idade média entre 25 e 55 anos e atende mais de 5 mil cidades. O portal ganhou o Prêmio Época ReclameAQUI 2013 e Prêmio Época ReclameAQUI 2016, ambos na categoria E-commerce ? Floricultura, e conta com o selo de empresa reconhecida pelos sites Bondfaro e Buscapé, Loja Ouro pelo e-bit e Selo Site Blindado. Para mais informações, acesse: www.giulianaflores.com.br.