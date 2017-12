3 dicas para deixar de ser multitarefa e produzir mais

"Na prática, o que está acontecendo é que a pessoa faz um pouquinho de uma tarefa e antes mesmo do cérebro ficar focado naquela atividade, ele já muda para outra. Não dá tempo do cérebro realmente focar e produzir no Nível A de produtividade", explica Geronimo Theml especialista em produtividade.

Ele ainda afirma que o oposto do que foi descrito no primeiro parágrafo é justamente o que produz mais. O monotarefa é a pessoa que faz uma coisa de cada vez e só depois que termina uma atividade parte para a próxima. Diversos estudos mostram que as pessoas que fazem uma única tarefa por vez produzem de 20% a 30% mais do que aquelas que são multitarefas.

Confira as 3 dicas de Geronimo Theml para deixar de ser multitarefa e produzir mais:

1 - Usar um plug-in simples de Google Chrome que bloqueia a abertura de certos sites por um determinado tempo. Depois de programar os sites que você quer bloqueado, é só apertar um único botão que o navegador impede suas distrações por 50 minutos.

2 - Ficar atento em fazer coisas simples da vida uma de cada vez. Por exemplo: não usar o banho para pensar as tarefas do dia e passar horas no chuveiro sem necessidade.

3 - Almoçar sem celular ou qualquer eletrônico. Permite comer melhor, em menos tempo, com mais presença e felicidade.

Geronimo ressalta que essas três dicas são postas em prática por ele na rotina e o ajudam a se tornar cada vez mais monotarefa e a produzir mais resultado com menos esforço e mais felicidade, alcançando em sua vida o que ele chama de Produtividade Nível A.

