3 frutas exóticas que ajudam a emagrecer

(DINO - 26 dez, 2016) - Algumas frutas exóticas podem auxiliar no emagrecimento por possuírem poucas calorias e propriedades que aumentam o gasto calórico do corpo. Essas frutas também possuem poder antioxidante para o corpo e para a pele, devido à sua riqueza em água, vitaminas e minerais. Descubra quais são elas e quais benefícios acompanham seu consumo.

Pitaya

A pitaya é uma fruta com ação termogênica, que ajuda a acelerar o metabolismo, resultando na queima de gorduras e também controlando o apetite. Além disso, é rica em tiramina, substância responsável por ativar um hormônio chamado glucagon - importante para regular a taxa de glicose no sangue - e estimular o próprio corpo a utilizar as reservas de açúcar e gordura para produzir energia. A fruta possui baixo volume de calorias, com 50 em 100g.

Outra propriedade da pitaya é a presença da substância antocianina, um antioxidante que faz o metabolismo trabalhar mais, mantendo as células adiposas mais "murchinhas". Essa característica não traz somente benefícios estéticos, mas também é muito importante para o coração.

Lichia

As lichias contêm cianidina, uma substância que ajuda na queima da gordura. Esta fruta é rica em fibras, água e não contém gorduras, o que auxilia na perda de peso. Um estudo da Universidade de Hokkaido, no Japão, revelou que a lichia favorece a eliminação de gordura abdominal. Os pesquisadores explicaram que a responsável por queimar a gordura é a cianidina.

A lichia possui baixa carga glicêmica, o que leva o organismo a liberar menos insulina, hormônio que quando produzido em excesso favorece o aumento de gordura abdominal. É fonte de vitamina C, potássio e vitaminas do complexo B, sendo ótima para fortalecer o sistema imunológico. 100 g de lichias têm 66 calorias.

Physalis

A physalis é uma fruta com poucas calorias (54 em 100g). Além disso, esta fruta tem um elevado poder antioxidante que ajuda no processo de emagrecimento e fortalece o sistema imunológico. É rica em fibras que regulam o funcionamento do intestino e diminuem o apetite. Também é fonte de vitaminas A, C, fósforo, ferro, carotenoides e flavonoides. Devido às suas propriedades, a physalis purifica o sangue, fortalece o sistema imunológico, alivia dores de garganta e ajuda a diminuir as taxas de colesterol.

É importante ressaltar que apenas o consumo destas frutas não é o suficiente para emagrecer. Seu consumo deve estar aliado a uma alimentação balanceada, a prática de atividades físicas e a métodos naturais de emagrecimento, como medicamentos para emagrecer, por exemplo SlimCaps. Estes termogênicos naturais atuam diretamente na queima da gordura localizada, promovendo emagrecimento.