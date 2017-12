4ª Edição do Bowl Jam conta com a participação de grandes nomes do skate mundial

A edição de 2017, realizada no Skate Park Luiz Souza "Tatu", contará com grandes nomes, nacionais e internacionais, do skate como os americanos Bob Burnquist e Josh Borden, o italiano Ivan Federico, e os brasileiros Ian Landi e Pedro Barros. Criada nos anos 70, na Califórnia, por skatistas que usavam piscinas abandonadas com a transição redonda, o Bowl ganhou pistas adaptadas com o mesmo formado, cheias de curvas, para a prática do esporte.

Ian, que já participou de outras edições do campeonato, tem se tornado um dos nomes mais fortes do esporte no país.

Com a parceria da Life Booster Energy Drink, o atleta revela que por ser mais natural, zero tudo e com mais energia e sabor "o energético é ótimo para atletas de verdade, porque não tem substâncias químicas que podem atrapalhar o desempenho. Sempre consumo quando vou treinar para poder ter mais energia e explosão na hora de andar de skate".

O skatista treina duas vezes por dia, de manhã e à tarde, todos os dias. "Esse esporte exige muita dedicação. Por isso, estou aproveitando a semana antes do campeonato para treinar nas pistas do Skate Park. São pistas difíceis que exigem muita prática", explica Ian.

Ian Landi participou, em 2016, da inauguração das novas pistas do Skate Park Luiz Souza "Tatu", ao lado do americano Bob Burnquist. Após a inauguração da pista de half pipe e da área mirim, o Skate Park conta com 8.250m² de pista e hoje é considerado o maior da América Latina.

"Competir ao lado de uma figura tão importante para o esporte como o Bob é uma honra para mim", afirma o skatista.

Nas olimpíadas de Tóquio em 2020, o skate será oficializado como esporte olímpico. "Nos sentimos privilegiados como skatistas por ver que nosso esporte é o segundo mais praticado no mundo, e ver essa evolução é muito gratificante. É legal para mostrar que somos atletas iguais aos jogadores de futebol. Será uma boa oportunidade para romper com o preconceito de muita gente em relação ao esporte", conta Ian.

A Life Booster Energy Drink, reconhecida pela parceria com atletas de esportes radicais e de alto rendimento aposta em bebidas funcionais pra melhorar a qualidade do desempenho e a funcionalidade no corpo dos esportistas.

