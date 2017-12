5 motivos para escolher o Social Delivery como sistema alternativo de entrega

Se ter um transporte alternativo ao táxi ou reservar a estadia durante uma viagem em casas e apartamentos de terceiros vem se tornando um hábito, agora surgem novas práticas de economia colaborativa, como por exemplo o aplicativo Eu Entrego, um serviço em que entregadores independentes transportam itens para outras pessoas ou empresas dentro do mesmo bairro, cidade e até mesmo outros países.

Confira cinco motivos para experimentar um sistema alternativo de entrega:

Qualquer hora e qualquer lugar: Está em casa e precisa fazer uma entrega? Está no escritório e precisa de algo que ficou em casa? Assim como o Uber, entregadores independentes ficam rodando diariamente pelas cidades prontos para coletar itens e fazer o delivery.

Preço: Um dos pilares da economia colaborativa é a livre negociação. Os usuários do Aplicativo e os Entregadores Independentes negociam livremente o custo das entregas. Por muitas vezes a demanda de uma entrega está na rota diária de um entregador como caminho de casa, faculdade ou trabalho. Dessa forma, as entregas pelo Eu Entrego saem em média 15% mais baratas que os modelos tradicionais.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Transparência do início ao fim: Todas as comunicações são realizadas dentro do aplicativo, tornando o processo seguro e rápido. Os usuários também podem guardar os históricos de conversas e negociações feitas com os entregadores. Além disso, há uma grande troca de informação, em que o entregador reporta ao cliente cada passo da entrega, até com a possibilidade de postar fotos. Além disso, o Aplicativo conta com o recurso de geolocalização, que permite o usuário acompanhar a entrega em tempo real.

Avaliação da qualidade dos serviços: Pelo app ainda existe um sistema de classificação que permite verificar o perfil do entregador, seu histórico e reputação. Essa avaliação é feita pelos usuários após cada entrega. Os entregadores com classificação 5 estrelas ficam certificados como entregadores premium.

Pagamento simples e seguro: Todos os pagamentos feitos no aplicativo são criptografados e seguros. Um sistema de codificação interna elimina a necessidade de aprovações e confirmações posteriores, assim garantindo que os usuários pagam apenas quando o pacote chegar ao seu destino.

*João Paulo Camargo é CEO e Co-Fundador do Eu Entrego, um aplicativo que conecta pessoas e empresas à comunidade de entregadores independentes, oferecendo uma alternativa fácil, flexível e de baixo custo para levar ou trazer qualquer coisa de qualquer lugar 24 horas por dia, sete dias por semana ? www.euentrego.com.