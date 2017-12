5 motivos pelos quais um cachorro faz bem para a sua saúde

Basta se aproximar de um cachorro para se sentir melhor. Mas por que um cachorro pode fazer bem para a saúde?

Vamos ler o que algumas pesquisas afirmam sobre isso.

1-Redução do estresse: o estudo foi feito em 2012, pela Universidade da Comunidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Para realizar a pesquisa foi realizado um estudo analisando o stress de 75 funcionários de uma empresa. Estes foram divididos em 3 grupos: que levavam os cachorros ao trabalho, os que tinham cachorros em casa e aqueles que não tinham. Após analisar a saliva dos participantes ao longo do dia, foi constatado que aqueles que tinham mais contato com cachorros eram menos estressados.

Viu só que legal?

2- Melhoria na respiração de crianças: ao contrário do que muitas pessoas pensam, estudos mostram que cachorros não fazem mal para a saúde de crianças. A pesquisa foi realizada pela JAMA Pediatrics e apontou que crianças expostas a cachorros e animais rurais em seu primeiro ano de vida têm menos chances de desenvolver asma até os seis anos de idade. Para chegar a essa conclusão foram analisadas mais de 600 mil crianças. E foi constatado que as crianças que tem contato com cachorros desde pequenos podem ter melhor sistema imunológico.

3-Faz bem ao coração: os estudos mostram também que ter um cachorro faz bem ao coração. Foi o que apontou o artigo publicado pela British Journal of Health. A partir de vários estudos compilados, o artigo mostrou que donos de cachorro costumam ter o colesterol ruim menor, assim como uma melhor pressão arterial, diminuindo as chances de um ataque cardíaco. Não é mesmo uma ótima notícia?

4-Aumenta o bem-estar: foi realizada uma pesquisa pela universidade de Miami e de Saint Louis, nos Estados Unidos. Eles aplicaram um questionário em 217 adultos de 31 anos, em média, sobre personalidade, estilo de vida e bem-estar. O que foi constatado é que aqueles que tinham cachorros eram mais felizes e saudáveis. E não dá nem pra duvidar não é mesmo?

5-Gravidez mais saudável: para as mulheres grávidas conviver com cachorros também traz benefícios. A pesquisa foi realizada pela Universidade de Liverpool na Inglaterra. A partir da pesquisa com um grupo de mulheres grávidas foi constatado que aquelas que têm cachorro também realizam mais atividade física.

Viram os benefícios de um cachorro para a saúde? Mesmo que essa amizade não perdure por muitos anos, você pode ter certeza que deixará boas lembranças e ainda vai deixar a sua saúde em dia. Não adianta contestar: cachorros fazem bem para a saúde de qualquer um!

