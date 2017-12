5 passos básicos para se apostar nas principais loterias via internet

O Intersena, primeiro portal dedicado a loterias no Brasil, oferece modalidades mais ágeis e práticas de apostar nos principais jogos do país como Mega-Sena , Lotofácil , Quina , Timemania , Dupla-Sena , Lotomania e Federal . O site, que já premiou milhares apostadores, é formada por uma equipe de especialistas de TI, que visa trazer o que há de melhor na tecnologia para lhe proporcionar este conforto. Além das apostas, também há um sistema de consulta aos resultados dos jogos - permitindo que sequências antigas também sejam acessadas.

A página oferece 100% de segurança a seus usuários uma vez que todos os dados dos clientes são criptografados. O processo de aposta é básico e pode ser efetuado em 5 passos:

1 - O primeiro passo é realizar o cadastro. A segurança dos dados fornecidos é garantida pelo sistema de criptografia integrado ao portal.

2 - Em seguida, faça o seu login e escolha a loteria desejada. O usuário poderá fazer apostas com seus próprios números ou através dos bolões da Intersena. Jogando com números próprios, o site oferece opções para facilitar a aposta.

A "surpresinha", por exemplo, permite que o usuário escolha a quantidade de dezenas e, após clicar em "palpite", o site aponta as dezenas automaticamente. Com o jogo escolhido, basta clicar em "Adicionar Jogo" e seguir para o "carrinho de compras".

3 - Para quem quiser ter mais chances, o site oferece a opção "Bolões". O bolão é um conjunto de jogos montados com base em estatística e matemática, que é vendido para um ou mais apostadores. Cada apostador, pode comprar um ou mais cotas do bolão. Sendo que em caso de premiação, cada integrante terá direito ao valor proporcional ao número de cotas adquiridas. A Intersena esclarece que não tem participação no prêmio de seus clientes.

4 - Para ver a quantidade e os jogos de cada bolão, o usuário pode clicar na lupa, para depois selecionar a quantidade de cotas que deseja comprar. Completada esta fase, é só clicar no carrinho e no botão finalizar, conferir os itens da compra, aceitar as condições gerais, e clicar em continuar.

Após isso, é só informar a forma de pagamento, e seguir os passos que o site vai apresentar. O usuário recebe um e-mail com as apostas e com os seus números. Após a forma de pagamento ser confirmada, o apostador receberá outro e-mail de confirmação validando os jogos.

5 - Depois do sorteio, ocorre a apuração automática dos ganhadores. Quando se tem um ganhador, o portal envia um e-mail avisando do prêmio e, automaticamente, credita a conta do i-cred do usuário na Intersena. Basta solicitar o resgate do dinheiro indo na seção "Minha Conta" do site e depois clicar em "Resgatar". Em seguida, apenas espere a confirmação da Intersena .

Website: http://www.intersena.com.br/