5 passos para mudar de emprego em 2017 e alcançar o sucesso profissional

Rio de Janeiro, RJ--(DINO - 20 dez, 2016) - Uma pesquisa realizada pela Dale Carnegie Training em 14 países, incluindo o Brasil, mostrou que 45% dos profissionais pretendem mudar de emprego em 2017. Isto é, quase metade da população está insatisfeita no trabalho ou na carreira. E muita gente começou a agir antes mesmo de o ano virar: 16% dos entrevistados disse já ter entrado em ação para conseguir uma recolocação profissional.

Para ajudar aos que desejam uma grande mudança profissional em 2017, a diretora de relacionamento da ETALENT (www.etalent.com.br) Flavia Queiroz listou 5 ações que devem ser levadas em consideração para dar um passo certeiro na carreira:

1. Conheça a si mesmo para tomar decisões mais assertivas

O autoconhecimento fará com que você entenda se tem o comportamento adequado para o cargo que almeja. Assim, você pode saber quais são os diferenciais, os gaps entre você e o cargo, e com isso tomar decisões mais assertivas sobre o movimento de carreira pretendido.

2. Estude, pratique e se mantenha atualizado

O Mundo está mudando em velocidade cada vez maior, isto significa que mesmo tendo o comportamento adequado para a função que você quer alcançar, sem as habilidades e os conhecimentos para o cargo você pode não conseguir chegar a lugar algum. É importante buscar boas instituições de ensino, cursos de referência na área em que deseja atuar, e separar uma parte do seu orçamento para investir em conhecimento.

3. Defina um foco e estabeleça um plano

Se você tiver clareza do que está procurando, a sua jornada ficará muito mais específica e terá muito mais chances de sucesso. Desenhe um futuro desejado, avalie onde e como você está hoje, defina um plano de como chegar lá e aja disciplinarmente com o seu plano de ação.

4. Se faça visto e aja

Não é necessário expor em redes sociais o quanto você deseja uma mudança profissional, até porque isso não será bem visto pelos seus pares e pelos gestores de seu atual emprego. Mas, tanto por mensagens privadas nas redes sociais, quanto em conversas com amigos que atuam na área em que você tem interesse, vale a pena expor a sua vontade de mudança para que eles lembrem de você caso saibam de uma boa oportunidade de trabalho e então possam te indicar.

5. Converse com o seu gestor

Será que a posição que você deseja não pode ser alcançada dentro da empresa em que você já atua? Se você está feliz por fazer parte dela, tenha uma conversa franca com o seu gestor, valorize a equipe, a organização, e exponha os seus desejos para saber a possibilidade de mudança dentro da empresa. Ele pode te dar boas dicas e também dizer qual caminho você deve seguir para alcançar a posição desejada.

Entenda que o primeiro item da lista deve ser considerado o mais importante para o seu sucesso profissional. O autoconhecimento é a porta de entrada para que você comece a se desenvolver e possa atuar com excelência no cargo desejado. Ao conhecer os seus talentos e comparar as suas características comportamentais com as que são exigidas para o cargo, você poderá entender quais são os gaps a serem desenvolvidos e então ter sucesso na nova função.

Mas olhar para si e se enxergar com clareza nem sempre é fácil. A ferramenta online de coaching estruturado MyEtalent (www.myetalent.com.br) faz isso para você de uma forma simples e assertiva. Baseada na metodologia DISC, desenvolvida em 1928 na Universidade de Harvard e utilizada em organizações de todo o mundo, o MyEtalent detecta com 99% de precisão as características comportamentais das pessoas, como os pontos fortes e fracos, as motivações, a forma de gerenciar e de se comunicar. A ferramenta também correlaciona o seu perfil comportamental com mais de 800 cargos e mostra o quão adequado você está para atuar em cada um deles.

Não dá para perder tempo e deixar mais um ano se passar sem efetuar nenhuma mudança. Esteja de olhos bem abertos para as oportunidades e, quando elas surgirem, esteja preparado para agarrá-las.

