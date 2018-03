582 mil passageiros devem utilizar a Rodoviária Novo Rio entre o Natal e o Réveillon

Rio de Janeiro--(DINO - 15 dez, 2016) - Segundo as estatísticas da Concessionária Novo Rio, grupo que administra a Rodoviária Novo Rio (RJ), aproximadamente 582 mil passageiros deverão utilizar o terminal no período de 22 de dezembro de 2016 a 2 de janeiro de 2017. As 44 viações disponibilizarão 18.240 ônibus, destes 3.400 horários extras para atendimento a demanda. Os destinos mais procurados são os de curta distância como as regiões da Costa Verde, Lagos e Serrana do Estado do RJ e as cidades de SP, MG e ES. Para o Natal, o dia 23/12 (sexta-feira) deverá registrar a maior saída de passageiros do terminal com 36.900 embarques e, no período do Réveillon, o maior movimento de saída ocorrerá no dia 30/12 (também sexta) com 32.400 pessoas deixando o Rio. Muitos também chegarão ao Rio para as festas de réveillon, principalmente a de Copacabana. A concessionária recomenda a compra antecipada dos bilhetes para se evitar as filas características do período, aproveitar mais opções de horários e poltronas e até algumas promoções de passagens ofertadas pelas viações.

A busca por valores, horários, destinos e a compra online de bilhetes também podem ser realizadas no site www.novorio.com.br, além de detalhes sobre documentação para o embarque, gratuidades e demais serviços da rodoviária (nas abas Utilidades e Serviços). O passageiro que adquirir bilhetes no site da rodoviária até o dia 20/12 ganha 10% de desconto no valor total da compra. As redes sociais e o SAC da concessionária atenderão às principais dúvidas dos viajantes (www.facebook.com/terminalnovorio, sac@novorio.com.br). Passageiros que precisarem de atendimento relacionado à compra online deverão contatar a operadora parceira, no horário de 9h às 18h, de segunda a sexta, pelos tels. 08000386013 e (11) 4302-5078. Fora deste horário, somente contatando diretamente a viação pela central (21) 3213-1800.

Ações Natalinas e Campanha da FIA ? Nos dias 21, 22 e 23 de dezembro (de 10h às 12h e 13h às 16h) quem estiver pela rodoviária poderá tirar fotos com o Papai Noel que estará entretendo as crianças no embarque superior do terminal. Já no dia 30/12, de 9h às 14h, no mesmo local, uma equipe da FIA (SOS Crianças Desaparecidas) promove a distribuição de pulseiras de identificação e material informativo (folders) com objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção ao desaparecimento de crianças, principalmente em locais com grande aglomeração nessa época do ano.

Recomendações importantes também sobre a documentação para a viagem e o serviço de táxis. A documentação original com foto (RG, Carteira de Habilitação ou Carteira de Trabalho) deve ser apresentada no embarque, principalmente em viagens com crianças menores de 12 anos (o Juizado de Menores atende pelo tel. 21 2503-6317). Os passageiros devem dar preferência aos táxis credenciados do desembarque inferior, cujo serviço é regulado pela SMTR ? Secretaria Municipal de Transportes). Em casos de queixas, o usuário deve acionar a Ouvidoria da Prefeitura por meio do SAC 12746 ou www.rio.rj.gov.br/ouvidoria).

