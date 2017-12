6 dicas de como reduzir a lista de convidados para um casamento

1. Definir o tipo de evento: ao fazer isso, é provável também que se chegue a um consenso sobre o número de convidados. Um mini wedding, por exemplo, deve ter no máximo 100 convidados, enquanto um casamento tradicional pode chegar facilmente a 300 pessoas ou mais.

2. Definir um orçamento para o buffet: o buffet de casamento é pago por pessoa e, ao se limitar o orçamento destinado a isso, limita-se também o número de convidados. Vale lembrar que é possível produzir eventos lindos mesmo com orçamentos mais limitados, principalmente se os noivos e suas famílias tiverem disponibilidade e vontade em colocar a mão na massa.

3. Fazer uma lista de convidados única: um erro comum dos casais é fazer listas de convidados independentes para o casamento e, depois, tentar combiná-las. Ao invés disso, é importante tentar elaborar essa lista junto para que a divisão seja justa. Além disso, trabalhar em conjunto pode facilitar algumas decisões.

4. Eleger prioridades: nem sempre temos contato com determinados parentes, enquanto certos amigos são praticamente da família. Por isso, é preciso eleger prioridades para saber quem convidar. As pessoas presentes no casamento devem ser aquelas que são importantes para o casal, independente de parentesco. Por isso, é natural que em alguns casos parentes fiquem fora dessa lista.

5. Limitar os convidados dos pais dos noivos: os pais dos noivos devem ter direito alguns convidados, principalmente se estão ajudando a pagar pelo casamento. No entanto, este número deve ser limitado, principalmente se o orçamento só permite mesmo um número pequeno de convidados. E também porque o momento é dos filhos e não deles.

6. Colegas de trabalho: o certo é convidar todo mundo ou não convidar ninguém. Quem vai casar e pretende não incluir os colegas de trabalho na lista deve, inclusive, evitar falar sobre o assunto no ambiente corporativo. Se você tem alguém no trabalho que é realmente seu amigo e essa pessoa irá entrar na lista de convidados do casamento, entregue o convite fora da empresa para não gerar atrito.

