6 dicas para acabar com a barriga nos homens

(DINO - 26 dez, 2016) - Um levantamento da Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) apontou que o sobrepeso atinge os homens em sua maioria. 52,6% deles está acima do peso ideal. O sobrepeso e a obesidade são fatores de risco para o aparecimento de doenças cardiovasculares, respiratórias e da diabetes. Por isso, aqui vão algumas dicas voltadas para os homens que desejam eliminar a gordura abdominal e viver com mais saúde.

Corte bebidas alcoólicas, açúcar e gordura

A principal causa de gordura abdominal nos homens é o consumo de bebidas alcoólicas, originando a famosa "barriga de chopp". Por isso o primeiro passo para perder barriga é cortá-las, optando por substituir o álcool por água ou chá verde que ajuda a emagrecer. É necessário diminuir e evitar o açúcar e a gordura, cortando alimentos ou bebidas açucaradas ou gordurosas, já que estes aumentam o acúmulo de gordura na barriga.

Consuma mais proteínas

Alimentos ricos em proteína como carnes, peixe, ovo, leite, queijo, iogurte, feijão, ervilhas, arroz integral e soja, por exemplo, devem integrar a dieta, já que a proteína é um nutriente essencial na perda de gordura da barriga.

Reduza a quantidade de carboidratos da dieta

Ao reduzir a quantidade de carboidratos, o apetite diminui, ocasionando a perda de peso e de gordura abdominal. Substitua os carboidratos como pão, cereais, arroz, massa, torrada integral ou bolacha de água e sal, por exemplo, por consumir alimentos como legumes, verduras, leite, queijo, iogurte, carne, peixe e ovo.

Consuma mais fibras

As fibras solúveis ligam-se à água formando um gel espesso que fica no intestino, responsável por uma sensação prolongada de saciedade e redução do apetite. Boas fontes de fibras solúveis são o pêssego, a banana, a pera, o morango, a tangerina ou o brócolis.

Faça exercício físico regularmente

Aliar o exercício aeróbico com exercícios de musculação é importante para queimar a gordura acumulada, definindo os músculos do corpo. A corrida é uma excelente forma de aumentar o metabolismo e gastar a energia estocada em forma de gordura. Correr de manhã é ainda mais recomendado porque o metabolismo fica mais acelerado durante todo o dia e fica mais fácil cumprir o treino.

Métodos naturais

O uso de métodos naturais, como SlimCaps, é uma ótima forma de perder a gordura abdominal rapidamente. O medicamento natural acelera o metabolismo, queima a gordura localizada rapidamente e dá disposição para a prática de atividades físicas.