66% das empresas já recebeu NF-e com algum problema, aponta estudo

Para se ter noção dessa realizada a Systax, companhia de inteligência fiscal, constatou em 2015 que cerca de 60% das empresas ainda realiza procedimentos manuais para validação e armazenamento de suas NF-e. A mesma pesquisa também descobriu que 66% das empresas afirmam já terem recebido alguma NF-e inválida, cancelada, denegada ou com algum problema.

O levantamento foi realizado com 1.085 empresas e serve para dar um retrato real das dificuldades enfrentadas pelas empresas brasileiras.

Entre outras constatações, 10,48% das empresas consultadas, por exemplo, garantem ter arquivado somente menos da metade de todos os XML das NF-e emitidas em 2014. Já entre as recebidas, a parcela é ainda maior: 19,87% diz ter menos da metade em sua posse.

Quanto a validação fiscal e técnica das NF-e recebidas, mais da metade (55,46%) disse não realizar nenhum tratamento sistemático para validação da integridade, assinatura digital e validade dos XML.

Não corra esse risco. Aposte no eMonitor!

Sua empresa não precisa fazer parte desta realidade que, além de prejuízo, pode trazer danos ao seu negócio. Para isso, conheça o eMonitor.

O Monitor de NF-e é uma solução completa para o gerenciamento e validação de suas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), Conhecimento de Transportes Eletrônico (CT-e) e Notas Fiscais de Serviços (NFs-e). Ele permite buscar e gerenciar os seus XMLs de NF-e e de Notas Fiscais de Serviços e Conhecimento de Transporte Eletrônico ? incluindo aquelas emitidas no passado.

Com o eMonitor, diversos processos que são feitos em sua empresa de maneira manual poderão ser automatizados. As grandes vantagens por trás disso são os menores riscos fiscais que a companhia corre e a redução do tempo dedicado a isso, que traz uma maior produtividade para sua companhia.

Para comprovar a qualidade do eMonitor, o Grupo Skill oferece a análise cortesia de um arquivo da sua empresa.

Para saber mais, entre em contato através do e-mail comercial@gruposkill.com.br ou pelo telefone (55 11) 5574-7770 e conheça o que podemos oferecer para automatização dos seus processos e redução de custos com a garantia de compliance.

Outros serviços e soluções ainda podem ser conferidas no site do Grupo Skill.

