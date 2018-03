7 Clubes de Assinatura que vão te ajudar a economizar dinheiro em 2017

Belo Horizonte, MG--(DINO - 20 dez, 2016) - A crise financeira abalou a economia do país, e consequentemente, mudou a maneira como consumimos. No entanto, encontramos formas inteligentes e mais econômicas de manter nosso estilo de vida sem gastar muito. Um exemplo disso foi o crescimento de adesões de inúmeros clubes de assinatura aqui no Brasil e o surgimento de novos a cada dia.

Mas o que é um clube de assinatura?

Um clube de assinatura é um serviço de entrega agendada de produtos. O assinante paga um valor fixo mensalmente, e recebe todo mês na sua casa uma caixinha com uma seleção variada dos produtos desejados. São milhares de clubes, especializados em produtos que variam de cosméticos, comida saudável, cervejas, vinhos a produtos para bebês e animais de estimação. A grande vantagem de assinar um clube assim, é que a maioria deles cobram um valor inferior do que seria cobrado se esses produtos fossem comprados individualmente.

Se interessou? Separamos os nossos preferidos aqui para você conhecer e, quem sabe, até assinar e aproveitar suas vantagens.

PARA ECONOMIZAR NO SALÃO

As brasileiras são mulheres que mais gastam tempo e dinheiro com os cabelos no mundo! Não é por acaso que as "caixinhas de beleza" se tornaram as mais populares do segmento de clubes de assinatura.

Dessas caixinhas, o Clube MCB, da empresa My Care Box se mostra com mais vantagens. Ele é o primeiro clube para cabelos do mundo e oferece, além de produtos com valor inferior ao encontrado nas lojas, uma análise capilar, que funciona como um raio X do cabelo e que ajuda na identificação de várias doenças e deficiências presentes no fio. Essa análise é feita por um especialista que, após analisar seus resultados, monta kits personalizados que atendem a necessidade do cabelo de cada assinante. Esses kits são enviados a cada um ou dois meses e seus produtos oferecem um tratamento a longo prazo para os fios.

Ou seja, além de economizar no valor dos produtos, ganhar a análise e a consultoria especializada, você também evita perder dinheiro com produtos que compra sozinha e que, por falta de conhecimento profissional sem ter certeza que eles são os certos para o seu fio.

Os valores variam de R$55,00 a R$259,00 por mês, e incluem algumas das marcas mais desejadas no mercado, como Joico, L"anza, Morrocanoil, e L"Oreal Professionel.

Clique aqui para ver como funciona:

http://www.mycarebox.com.br/como-funciona-o-club-care

PARA ECONOMIZAR NA DIETA

A escolha por uma vida mais saudável está crescendo cada vez mais no país e a demanda por alimentos que atendam as necessidades de quem faz uma opção dessas também aumentou. Quem entrou nessa onda viu um certo obstáculo com essa crise: o de manter a dieta balanceada sem aumentar gastos.

Para quem não quer abrir mão desse cuidado com o corpo e quer economizar ao mesmo tempo, o Clube do Zero é o clube de assinaturas ideal.

Ideais para quem tem alguma restrição alimentar, o Clube do Zero oferece 5 pacotes com 8 a 12 produtos, e seus planos são separados por tipos de dietas. São elas: Zero Lactose, Zero Glúten, Zero Açúcar, Zero Glúten Lactose e o Mix Zero.

Os valores variam de R$59,90 a R$79,90. Confira aqui as opções: http://www.clubedozero.com.br/como-funciona-institucional

PARA ECONOMIZAR NO BAR!

Os brasileiros vêm descobrindo que trocar o barzinho por receber os amigos em casa é uma opção muito mais econômica e muitas vezes mais prazerosa. Por isso, a busca por bebidas diferentes como cervejas artesanais disparou nos últimos anos. Com essa oportunidade, surgiu o clube WBeer, um clube com mais de 500 rótulos diferentes de cerveja e que na assinatura saem por até 25% mais baratas que se fossem compradas em supermercados ou em casas especializadas. Os valores vão de R$40,00 a R$102,00.

Clique aqui para assinar:

https://www.wbeer.com.br/info/clube/

Do mesmo grupo existe o ClubeW, que se especializa em vinhos. Os planos são de duas, quatro e seis garrafas, com valores de R$56,00 a R$168,00.

Clique aqui para conferir:

https://www.wine.com.br/wineinfo/clubew/

PARA ECONOMIZAR NO RESTAURANTE

Para economizar nas saídas de restaurante, nada melhor do que cozinhar em casa. Alguns clubes conseguiram fazer desse sacrifício uma experiência divertida e igualmente satisfatória!

Se você gosta de experimentar novos sabores e tentar receitas diferentes, uma ótima escolha é a BistroBox. São 5 ingredientes especiais todo mês, acompanhados de cards explicativos que contam curiosidades e formas de uso de cada item. Além disso existem receitas que o próprio clube divulga em seu site com explicações bem detalhadas.

Clique aqui para ver um pouco mais sobre a BistroBox:

http://bistrobox.com.br/como-funciona/

PARA ECONOMIZAR NA ACADEMIA

O Gympass traz uma solução inteligente a um problema que muita gente sofre na hora de se manter em forma: a falta de tempo. Esse é um clube ideal para quem tem uma rotina imprevisível, e vive pagando a mensalidade de uma academia que raramente frequenta.

Existem 2 opções: Diárias avulsas e diárias ilimitadas.

Com o plano de diárias avulsas, você pode treinar em qualquer uma das mais de 10.000 academias inclusas no programa, pagando por dia de uso, sem contratos, matrícula ou multa de cancelamento. Com esse plano, o assinante usa o seu voucher como um cartão de débito, pagando 20% a menos do que o preço normal na diária de cada academia.

O plano de diárias ilimitadas te dá acesso ilimitado a todas essas academias. Algumas academias mais especializadas, como crossfits e pilates podem estar presentes só nas versões mais caras do plano, que varia de R$119,90 a R$289,90.

Confira aqui para ver como funciona esse serviço:

https://www.gympass.com/como_funciona

Agora é só escolher o que mais combina com você e esperar sua caixinha!