7 dicas de Coaching para administrar o tempo no trabalho

Vila Velha - ES--(DINO - 26 dez, 2016) - Qual o recurso mais valioso para um funcionário e também para a empresa? Se você pensou no tempo, acertou. Saber administrar bem o tempo no trabalho é um dos diferenciais que podem levar uma pessoa ao sucesso profissional. Não basta apenas estar presente, é preciso utilizar o tempo a seu favor e crescer profissionalmente com isso.

É exatamente neste ponto que é possível observar como o Coaching pode transformar a percepção das pessoas e com isso contribuir para o crescimento pessoal e profissional ao longo dos dias, semanas e anos.

"O Coaching trabalha as potencialidades de cada pessoa para que ela possa utilizar melhor o tempo que tem no trabalho. A importância do Coaching é visível também quando analisamos os problemas que levam às distrações ao longo do dia, como falta de interesse ou mesmo dificuldades em realizar tarefas rotineiras e que acabam desmotivando", afirma Geronimo Theml, Coach de Coaches e especialista em Mudança de Vida e Produtividade.

Geronimo ainda explica que em muitos casos, algumas barreiras existem sem qualquer motivo, já que a pessoa tem a capacidade e as ferramentas necessárias para ultrapassar limitações e aproveitar melhor o tempo.

Confira a lista com 7 dicas de Coaching para você aproveitar melhor o tempo no trabalho:

1 ? Planejamento: a primeira dica para aproveitar melhor o tempo no trabalho é se planejar. Independente da atividade que realize, ou importância da função executada na empresa, é indispensável planejar suas ações com boa antecedência para estar preparado quando chegar o momento de executá-las. Defina prazos para as tarefas e trabalhe dentro deste planejamento.

2 ? Agenda: você pode ter uma agenda para organizar as tarefas com mais clareza. É importante que tal agenda priorize as tarefas mais importantes conforme as exigências do trabalho, ou seja, aquilo que é mais urgente deve ser priorizado. Uma boa dica é no final do dia, revisar e montar a agenda do dia seguinte. Assim, logo que chegar ao trabalho, tudo estará organizado.

3 ? Defina prioridades: como vimos, é fundamental definir prioridades em sua rotina de trabalho. Converse com colegas do setor, com diretores e gerentes, e defina com clareza quais são as prioridades do dia. Vale a pena ter uma visão geral do ambiente de trabalho, acompanhar projetos (mesmo fora da sua área) para tentar buscar uma relação de prioridades para as tarefas que irá realizar.

4 ? Evite distrações: dependendo do local de trabalho, é muito fácil se distrair e perder horas em bate-papos, na sala do café, jogando videogame, ouvindo música e cada parada impacta diretamente no tempo do trabalho, além dos minutos perdidos, ainda é preciso retomar a atenção e a organização da tarefa que estava executando. O Coaching trabalha exatamente isso, a capacidade de se concentrar e evitar distrações.

5 ? Ferramentas digitais: utilize o que há de melhor em tecnologia para administrar melhor o tempo no trabalho. Um bom exemplo é o e-mail. Ao invés de perder horas enviando recados para cada área ou equipe, concentre tudo em um e-mail e envie assim que concluir a mensagem. Existem também agendas online que avisam sobre compromissos e tarefas.

6 ? Delegue tarefas: para quem é diretor ou gerente, pode ser difícil delegar tarefas importantes para outros funcionários. É complicado, mas é essencial! O Coaching trabalha essa capacidade de gerenciar equipes e delegar responsabilidades, o que traz benefícios diretos na administração do tempo no trabalho. Ao delegar, você ganhará tempo para outras tarefas sem que um ou mais projetos sejam interrompidos por sua falta de tempo.

7 ? Organização: como está sua mesa de trabalho? Pode até parecer algo menos importante quando pensamos em dicas para administrar melhor o tempo no trabalho, mas manter a mesa organizada faz muita diferença na hora de realizar tarefas curtas e que exigem máxima urgência. Qual o número de ramal da área de produção? Onde está aquela nota que precisamos emitir imediatamente? Organize sua mesa no começo e também no final da semana? Você notará imediatamente uma grande diferença.

Se você curtiu as dicas e quer ter mais insights de Coaching aqui está o link do canal Viver de Coaching: https://www.youtube.com/viverdecoaching

Website: http://viverdecoaching.com.br/