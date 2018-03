8 atitudes que ajudam o tratamento da depressão

São Paulo--(DINO - 26 dez, 2016) - A terapia cognitivo-comportamental faz parte do tratamento da depressão. E, ao que tudo indica, é uma das grandes chaves para a melhora do indivíduo. Se for identificada a necessidade também é indicado tratamento medicamentoso coadjuvante. Mas algumas outras ações podem contribuir com o tratamento para melhora do estado de ânimo, motivação e, consequentemente, melhora geral da saúde. Confira a seguir boas alternativas!

Atitudes que ajudam no tratamento da depressão

A startup Vittude (www.vittude.com), especializada em psicologia, listou abaixo algumas atitudes que podem colaborar positivamente no tratamento para depressão.

1. Dê risada

Rir é um ótimo remédio na vida da pessoa com depressão. Em seu livro A Terapia do Riso, o médico homeopata Eduardo Lambert diz que a alegria e o riso ajudam na resposta aos tratamentos e os mecanismos naturais de autocura. Segundo ele, o riso treme, faz vibrar o corpo e relaxa dando uma sensação de bem-estar. E ainda ativa no cérebro a produção de substâncias químicas que nos protegem contra acidentes vasculares cerebrais, estresse, problemas cardíacos e até depressão. Então, exponha-se a coisas engraçadas: conviva com pessoas divertidas, veja filmes alegres... Não tenha vergonha: ria até de si mesmo!

2. Cerque-se de amigos

A psicóloga americana especialista no tema e autora do livro "Viver com Depressão", Deborah Serani diz que parte de viver com a doença requer que você aprenda a reformular pensamentos negativos em positivos. "Incluir pessoas em sua vida que são afirmativas, afetivas e aceitam quem você é, irá auxiliar melhor seu crescimento através de um ambiente de cura."

3. Pratique meditação

Meditar melhora o sistema imunológico e aumenta nossa capacidade de atenção. E cada vez mais pesquisadores descobrem as vantagens dessa prática. Uma pesquisa da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e um artigo publicado no The Lancet (uma das mais prestigiadas revistas científicas do mundo), por exemplo, revelaram que a meditação de atenção plena (mindfullness) pode ser usada como alternativa aos antidepressivos em pacientes que já estão em fase de manutenção do tratamento.

4. Coma alimentos saudáveis

Uma alimentação saudável pode contribuir com a produção de serotonina - neurotransmissor que atua no cérebro regulando o humor, sono, apetite, entre outras coisas. E isso ajuda a melhorar o ânimo e até combater a depressão. Tente incluir em seu cardápio: banana, abacate, mel, nozes, castanhas, peixes de água fria (salmão, atum, cavalinha), nozes, entre outros. Os alimentos mais adequados a você, bem como as quantidades ideais devem ser indicados por um nutricionista. Fique atento também ao que é preciso evitar: álcool, cafeína, adoçante artificial, óleo hidrogenado, alimentos industriais, açúcar refinado e alimentos ricos em sódio. Eles podem mexer com seu sistema nervoso.

5. Faça uma atividade física

A depressão mina a energia do corpo. Mas é importante lutar contra esse desânimo. E a atividade física tem se mostrado uma grande saída. Isso porque o exercício libera no cérebro substâncias como as endorfinas, ligadas ao bem-estar e prazer. Uma revisão de estudos feita por pesquisadores da Universidade do Texas, nos EUA, apontou que exercícios aeróbicos (como caminhar vigorosamente, correr e pedalar) são os mais indicados para os pacientes com depressão. A recomendação é de 3 a 5 vezes por semana, com períodos de 45 a 60 minutos. Uma outra pesquisa, da Universidade Southern Methodist, também nos EUA, teria identificado a quantidade diária necessária de exercício físico capaz de combater a depressão: apenas 21 minutos. Segundo os cientistas, é possível sentir melhora nos sintomas da depressão cerca de quatro semanas após o início da prática regular.

6. Envolva-se em um trabalho voluntário

Procure organizações cuja missão você se identifica e ofereça seu tempo e seus serviços. Assim você poderá reduzir os sintomas da depressão, aumentar seu bem-estar e reduzir o risco de mortalidade em 22%, conforme diz um estudo publicado no BioMed Central.

7. Cuide de um jardim

Um hobby, como a jardinagem, pode ajudar muito por produzir mudanças fisiológicas e melhorar a saúde física e mental. Uma delas pode ocorrer pelo simples fato de colocar as mãos na terra. É o que diz um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Bristol, no Reino Unido. Segundo eles, o contato com uma espécie natural de bactérias presentes no solo, Mycobacterium vaccae, faria o corpo liberar substâncias químicas vitais do sistema imunológico chamadas citocinas. Estas, por sua vez, estimulariam o cérebro a produzir o neurotransmissor serotonina - aquele que regula o humor. Fora que você cultivaria flores para alegrar a vida ou colheria alimentos frescos e orgânicos em seu próprio quintal.

8. Nunca pare de lutar contra a depressão

Talvez você tenha de lutar contra a doença pelo resto da vida. Mas isso não é para desanimá-lo. Procure aceitar essa situação no momento presente, ao contrário de fugir dela. "O principal objetivo da terapia psicológica não é transportar o paciente para um impossível estado de felicidade, mas sim ajudá-lo a adquirir firmeza e paciência diante do sofrimento. A vida acontece num equilíbrio entre a alegria e a dor. Quem não se arrisca para além da realidade jamais encontrará a verdade", diz Carl Jung.

