A ArborGen e a International Paper Expandem o Acordo de Venda e Desenvolvimento de Clones de Eucalipto

CAMPINAS, Brasil--(BUSINESS WIRE-DINO - 04 jan, 2017) -

A ArborGen, líder mundial em desenvolvimento e comercialização de tecnologias para melhoria de produtividade florestal, anunciou hoje que está ampliando seu acordo com a International Paper Brasil.

O novo acordo concede à ArborGen acesso adicional ao germoplasma de Eucalipto da IP. Assim, o programa de melhoramento da IP pode ser expandido para todas as regiões do Brasil em um esforço para desenvolver novos clones de eucalipto com características melhoradas. Desde 2013, quando a empresa começou sua operação comercial, as vendas aumentaram para uma projeção atual de 47 milhões de mudas de Eucalipto e 9 milhões de mudas de Pinus em 2016.

A indústria florestal brasileira é uma das maiores e de mais rápido crescimento no mundo, posicionando o Brasil como o maior produtor e exportador mundial de celulose de fibra curta. O mercado de Eucalipto utiliza, aproximadamente, 700 milhões de mudas por ano. Com o acordo original, todos os produtores florestais ganharam acesso a clones de eucalipto de elite que antes estavam disponíveis apenas aos produtores integrados. Este novo acordo aumentará o acesso e permitirá um desenvolvimento adicional de genética avançada.

Em 2004, a ArborGen formou a ArborGen Brasil como centro de desenvolvimento de produtos e negócios. Inicialmente, a empresa se concentrou em realizar pesquisas na área de biotecnologia. Desde 2013, a ArborGen do Brasil aumentou seu interesse no mercado brasileiro de mudas de Eucalipto, operando no viveiro Luiz Antônio e trabalhando com outros viveiros contratados para produzir e vender clones melhorados de eucalipto para o mercado. "Este acordo expandido permite à ArborGen utilizar sua expertise em desenvolvimento de material genético com germoplasma da IP para continuar a melhorar a genética existente e oferecer benefícios adicionais, como melhoria da qualidade da madeira, enquanto expande o programa para outras regiões do Brasil e para outros setores além da celulose, como madeira serrada, bioenergia, etc.", disse Gabriela Monnerat, diretora da ArborGen Brasil.

Por mais de 110 anos, sendo mais de 50 deles no Brasil, a IP tem sido uma das companhias que mais se preocupam com o meio ambiente. Desta forma, o acordo expandido apenas reforça o compromisso da companhia com o desenvolvimento do setor florestal. "Sabemos que a escolha do material genético é fundamental para garantir o sucesso de qualquer empreendimento florestal, por isso a expansão do acordo com a ArborGen proporciona a oportunidade de outras empresas produzirem madeira com um material genético de qualidade. A IP segue investindo em ações e programas que contribuem com o crescimento do setor florestal no Brasil", destaca Luis Fernando Silva, gerente Sênior de Produção de Fibra da International Paper.

Sobre a ArborGen

A ArborGen está revolucionando a produtividade na silvicultura comercial. É o maior fornecedor global de mudas e fornecedor líder de tecnologias melhoradas para a indústria de silvicultura comercial. Por meio de inovações na genética convencional, melhoria da genética e avanços emergentes da biotecnologia, a ArborGen está desenvolvendo produtos de alto valor que melhoram significativamente os retornos econômicos e a produtividade de um determinado hectare de terra. Esses produtos permitem que os clientes da ArborGen cultivem árvores que produzem mais madeira por hectare, com maior consistência e qualidade em um curto período de tempo. O trabalho da ArborGen está melhorando a sustentabilidade das florestas e ajudando a satisfazer a crescente necessidade mundial de madeira, fibra e energia. Para mais informações, visite www.arborgen.br.

Sobre a International Paper

A International Paper (NYSE: IP) é líder global em embalagens e papel com operações na América do Norte, Europa, América Latina, Rússia, Ásia e Norte da África. Seus negócios incluem embalagens industriais e de consumo juntamente com papéis não revestidos e celulose. Com sede em Memphis, Tennessee, a empresa emprega aproximadamente 55 mil pessoas e está estrategicamente localizada em mais de 24 países atendendo a seus clientes no mundo todo. As vendas líquidas da International Paper em 2015 foram de US$ 22 bilhões.

No Brasil atua nos negócios: papéis para imprimir e escrever, papel para embalagens e embalagens de papelão ondulado, empregando aproximadamente 5 mil profissionais.

O sistema integrado de produção de papel para imprimir e escrever da International Paper no Brasil é composto por três fábricas: duas no Estado de São Paulo e uma no Mato Grosso do Sul. Seus produtos, as linhas de papéis para imprimir e escrever Chamex e Chamequinho e a linha gráfica de papéis Chambril, são 100% produzidos a partir de cultivos de eucalipto certificados.

O negócio de embalagens é formado por três fábricas de papel para embalagens, localizadas no Estado de São Paulo, e quatro unidades produtoras de chapas e embalagens de papelão ondulado: duas no Estado de São Paulo, uma em Goiás e uma no Amazonas.

Para saber mais sobre a International Paper, seus produtos e seu compromisso com a sustentabilidade econômica, social e ambiental, acesse: www.internationalpaper.com/pt

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170104005254/pt/ Contato: International Paper do Brasil-Ltda jp@imagemcorporativa.com.br ou ArborGen Tecnologia Florestal Ana Gabriela Monnerat Carvalho Bassa Diretora +55 19 3253-3800

agbassa@arborgen.com Fonte: BUSINESS WIRE