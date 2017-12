A AT&T intensifica as ofertas da Internet das Coisas (IoT) com a solução de gerenciamento de as

Amsterdã, 3 de janeiro de 2017 A Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), líder mundial em segurança digital, está fornecendo à AT&T uma solução de gerenciamento de assinatura remota que permitirá que seus clientes utilizem aplicativos de IoT novos e altamente seguros nos Estados Unidos e no mundo inteiro.

As soluções de gerenciamento de assinatura da Gemalto LinqUS On-Demand Connectivity (ODC) e Embedded SIMs (eSIMs) compatíveis com GSMA M2M 3.1 simplificarão a logística do fornecimento de serviços móveis para Empresas que necessitam de conectividade global móvel para aplicativos de IoT e fornecem um maior suporte do ciclo de vida para suas assinaturas.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Gartner, a companhia de pesquisas de tecnologia da informação, relatou que o ecossistema de IoT está crescendo significativamente, com 6,4 bilhões de objetos a serem conectados em 2016 e 20,8 bilhões a serem conectados até 2020. As soluções da Gemalto ODC e eSIM, compatíveis com GSMA, são fundamentais para operadoras móveis globais, prestadores de serviços e OEMs para acelerar a ativação de novos dispositivos e serviços, reduzindo custos e aumentando receitas e segurança para negócios que adotem soluções de IoT.

A AT&T é líder no setor da Internet das Coisas, contando com mais de 30 milhões de dispositivos conectados em nossa rede no terceiro trimestre de 2016. Estamos expandindo nossa oferta de serviços conectados para incluir, simultaneamente, telemática automotiva, infoentretenimento e soluções de segurança inteligente, disse Chris Penrose, Presidente do setor da Internet das Coisas da AT&T. A On-Demand Connectivity e a plataforma eSIM da Gemalto são soluções ideais para auxiliar a AT&T a manter um crescimento dinâmico à medida que fazemos a transição, de operadora móvel para prestador de serviço de mobilidade.

Os aplicativos industriais, de automação residencial e automotivos são condutores importantes para o crescimento da IoT, disse Rodrigo Serna, Presidente da Gemalto Americas. Hoje em dia, a Gemalto usa mais de 20 soluções On-Demand Connectivity e executa, pelo menos, 300 implantações de OTA ao redor do mundo. Nós também possuímos a maior carteira de M2M e serviços e soluções IoT. Agora, as operadoras podem fornecer mais serviços de IoT e dimensioná-los mais rapidamente nesta nova plataforma, que faz parte de nossa rede de outras centenas ao redor do mundo.

Sobre a Gemalto

A Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) é líder mundial em segurança digital, com receitas anuais em 2015 de 3,1 bilhões e clientes em mais de 180 países. Trazemos confiança a um mundo cada vez mais conectado.

Nossas tecnologias e serviços permitem a empresas e governos autenticar identidades e proteger dados para que estes estejam seguros e habilitar serviços em dispositivos pessoais, objetos conectados, na nuvem e em tudo o que há entre eles.

As soluções da Gemalto estão no centro da vida moderna, desde os pagamentos até a segurança corporativa e a Internet das Coisas. Autenticamos pessoas, transações e objetos, criptografamos dados e geramos valor para software, permitindo aos nossos clientes oferecer serviços digitais seguros a bilhões de pessoas e objetos.

Nossos mais de 14 mil funcionários operam a partir de 118 escritórios, 45 centros de personalização e processamento de dados e 27 centros de pesquisa e desenvolvimento de software localizados em 49 países.

Para obter mais informações, visite www.gemalto.com ou siga @gemalto no Twitter.

Contatos de imprensa da Gemalto:

Philippe Benitez América do Norte +1 512 257 3869 philippe.benitez@gemalto.com Peggy Edoire Europa e CEI +33 4 42 36 45 40 peggy.edoire@gemalto.com Vivian Liang (Grande China) +86 1059373046 vivian.liang@gemalto.com Ernesto Haikewitsch América Latina +55 11 5105 9220 ernesto.haikewitsch@gemalto.com Kristel Teyras Oriente Médio e África +33 1 55 01 57 89 kristel.teyras@gemalto.com Shintaro Suzuki Ásia Pacífico +65 6317 8266 shintaro.suzuki@gemalto.com

O conteúdo deste comunicado de imprensa é uma tradução e não deverá, em qualquer circunstância, ser considerado oficial. A versão original do comunicado de imprensa em inglês é a única versão confiável e deverá prevalecer no caso de haver discrepâncias com a tradução.