A Busbud oferecerá rotas de ônibus internacionais ao Rome2Rio

(DINO - 16 jan, 2017) - A Busbud, ferramenta de busca de passagens de ônibus, anuncia parceria com o Rome2Rio, plataforma de planejamento de viagem que permite aos viajantes calcularem trajetos no mundo em diferentes transportes (ônibus, trem, avião...).

A parceria possibilita aos usuários da Rome2Rio encontrarem uma quantidade ainda maior de conexões de ônibus internacionais e experimentarem os benefícios de fazer a reserva de sua viagem da forma mais acessível e prática oferecida pela Busbud.

Negócio em expansão

Nos últimos meses, a Busbud aumentou seu foco estratégico através da B2B no que se refere ao espaço de viagens de ônibus, dando acesso à sua frota e linhas para parceiros exclusivos como Voyages-SNCF (França), Liligo (Global), CheckMyBus (Global), Buscaonibus (Brasil) e muito mais. Agora, a empresa abre sua interface (API) para Rome2Rio, ampliando ainda mais a oferta dos ônibus para o público.

Thomas Geissmann, vice-presidente da Busbud comenta a parceria:

"Estamos orgulhosos de firmar uma parceria com pioneiros da multimodalidade! Rome2Rio está diretamente alinhado com nossa estratégia de garantir que nossos parceiros de ônibus façam parte da conversa com os viajantes e que lhes permita uma experiência de reserva rápida e fácil".

Rome2rio agrega mais opções de viagens

Comentando a parceria, o CEO da Rome2Rio, Rod Cuthbert, afirmou: "Estamos entusiasmados em oferecer os operadores de ônibus interurbanos mais reconhecidos em nossa plataforma. A Busbud nos permite distribuir marcas confiáveis como a Greyhound (Estados Unidos), a ALSA (Espanha) e muitas outras em toda a Europa, Brasil, Argentina, Peru, Colômbia, EUA, Canadá e mais mercados".