A evolução fitness no mundo da moda atual

(DINO - 20 dez, 2016) - O divisor de águas na evolução da moda fitness ocorreu nos anos 30, quando as pessoas passaram a praticar atividades físicas ao ar livre e as saias das mulheres diminuíram seu comprimento, permitindo deixarem um pouco de pele à mostra. Nesse período, andar de bicicleta era uma das atividades mais corriqueiras e o uso de óculos escuros complementavam um look fashion.

Porém, foi na década de 80 que o mundo fitness ganhou destaque e relevância no seguimento da moda. Desde os vídeos de ginástica aeróbica e preparação física, estrelados pela maravilhosa Jane Fonda que, todos passaram a prestar atenção no estilo de vestir dos praticantes de atividades físicas.

Da aeróbica de Jane Fonda até os dias atuais, a moda fitness passou por uma grande evolução.

Claro que havia moda antes da aeróbica invadir as academias num furor febril, nos anos 80. Mas não se pode negar que os cabelos soltos e esvoaçantes, os bodys e collants de lycra, as malhas, as peças sobrepostas, as polainas e as faixas na cabeça marcaram uma geração.

Da aeróbica misturada numa efervescência de cores quentes aos marombeiros de tons sóbrios, a moda, assim como a própria ginástica, se transformou.

Moda fitness para todos gostos

De lá pra cá as modalidades esportivas foram reinventadas, o conceito de academia reestruturado e a moda adaptada às novas necessidades dos frequentadores assíduos.

Percebemos que a cada transformação, assim como a estética, com o passar do tempo a moda também evoluiu trazendo como tendência o princípio do conforto.

A palavra de ordem da evolução da moda fitness é conforto e beleza!

Os fabricantes usam tecnologias modernas para a criação de novos tecidos que acompanham a evolução do esportista moderno que adora conforto e praticidade aliados à beleza. Diante disso, a indústria têxtil investe cada vez mais para criar tecidos inteligentes com objetivo de suprir as necessidades do esportista atual.

Dentre tantas novas opções, encontramos hoje tecidos com ação antibactericida, proteção contra raios UVA e UVB, outros que auxiliam no controle da temperatura corporal e controle do suor, os que possuem furos que auxiliam na ventilação, os de secagem rápida, os que não deixam odores, etc.

No que se refere à estética, partimos da época apática dos tons neutros, passamos pelo período dos tecidos multicoloridos e brilhantes, depois passamos pelas peças básicas e escuras até chegarmos às estampas variadas e figuras geométricas da atualidade.

A posição da mulher na sociedade evoluiu. E assim como ela, também a moda fitness. Passamos de uma época onde encurtar a barra da saia para facilitar na mobilidade foi um grande avanço para as mulheres até chegarmos à era em que a geração saúde não abre mão da beleza também na hora de malhar, investindo em looks com muito glamour e bastante pele à mostra.

Assim como a moda, também o conceito de atividade física evoluiu. Antes a prática era considerada uma atividade que beneficiava a saúde, hoje ela se tornou um estilo de vida.

E por isso a importância de investir bem na hora de escolher as melhores opções de roupas fitness que vão fazer você se sentir bem e bonita na hora de malhar.

