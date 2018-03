A favor da qualidade de vida, ceias de fim de ano incluem pratos leves

Belo Horizonte (MG)--(DINO - 23 dez, 2016) - O mês de dezembro é uma das épocas mais festivas do ano. Eventos, como a tradicional confraternização da empresa, dos amigos, encontro de amigo oculto, o próprio Natal e o Réveillon, se tornam grandes pretextos para declarar férias das dietas. Nesta época, são consumidos alimentos calóricos e sazonais para a elaboração dos cardápios. Por isso, manter uma alimentação regrada parece impossível, mas existem várias opções que podem auxiliar no controle dos quilinhos extras durante a maratona de festas, sem perder o tão esperado sabor das refeições do mês de dezembro.

A nutricionista do Verdemar, Aline Penedo, explica que, combinando ingredientes frescos e leves, porém saborosos, é possível ter a mesa bonita, apetitosa e light, garantindo o bem-estar durante e depois das festividades. Para iniciar as comemorações, ela sugere canapés de abobrinha com pasta de cottage e ervas ou espetinho de queijos brancos intercalados com tomate cereja ou frutas secas, que são ótimas opções de petiscos. Como prato principal, a sugestão é salada com mix de folhas, vegetais em miniatura e bacalhau com crosta de mix de sementes, acompanhado de tomate recheado com sua própria polpa e creme de ricota light. De sobremesa, o ideal é apostar nas frutas tropicais: manga e pêssego picados em cubos assados ou maçã recheada com coco chips e pasta de amendoim.

"As pessoas estão se conscientizando sobre a importância de um estilo de vida mais saudável e, até mesmo nessas datas especiais, buscam por produtos mais leves. Em função do aumento da procura por esse tipo de produto, desenvolvemos opções que possam atender aos desejos do consumidor", ressalta Aline.