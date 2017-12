A Gemalto lança o módulo wireless LTE Cat. M1 para permitir novos casos de utilização de IoT

A Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), líder mundial em segurança digital, está lançando um módulo wireless de vanguarda LTE Cat. M1 para soluções de IoT. A nova solução Cinterion® LTE Cat. M1 leva a eficiência e a simplicidade de redes a novos patamares, fornecendo LTE para Machine-Type-Communication (MTC), resultando em maiores economias de energia que permitem uma vida útil da bateria a mais de 10 anos, em alguns casos. O novo módulo é ideal para utilização em situações que não dependem da velocidade, mas que exigem longevidade da rede e uma maior cobertura interna, tais como controladores de ativos, soluções para a área da saúde, medidores inteligentes e sensores industriais.

O novo módulo wireless é a primeira solução de IoT com base em um exclusivo chipset LTE Cat. M1. O módulo LPWA (Low-Power Wide-Area, baixo consumo de energia, área ampla) oferece cobertura estendida, incluindo uma maior penetração integrada e abaixo do solo. A solução opera no espectro altamente eficiente LTE e é capaz de suportar mais de 10 faixas de frequência de um único dispositivo de hardware. Isso elimina a necessidade de variantes múltiplas que forneçam distribuição global simplificada e uma maior agilidade para o mercado. No futuro, o novo módulo será capaz de executar protocolos LTE NB-IoT no mesmo hardware, dando aos consumidores uma prova do caminho futuro para os mais novos padrões de rede. Ao compartilhar a mesma presença que os produtos Cinterion já existentes, a solução LTE Cat. M1 possibilita uma fácil migração dos dispositivos 2G e 3G. Estão disponíveis amostras para desenvolvedores imediatamente antes do lançamento da rede Verizon 4G LTE Cat M1 no início de 2017, a qual se estima que alcance cobertura em todos os Estados Unidos até o final do primeiro trimestre de 2017.

Contando com o suporte de todos os principais fabricantes de equipamentos móveis, de chips e de módulos, o LTE-M1 fornece um importante trajeto a seguir, à medida que avançamos em direção a um padrão universal para comunicação IoT, disse Johan Fagerberg, CEO da Berg Insight. As redes LTE-M coexistem com redes tradicionais 2G, 3G e 4G, possibilitando uma fácil evolução, assegurando a mesma segurança e privacidade esperadas de GSM e tecnologias de celular.

O mercado LTE para IoT é vasto e exige soluções de conectividade para uma série de dispositivos, desde aplicativos de baixa potência e baixa largura de banda abrangidos pela LTE-Cat M1, a aplicativos de alta performance, com maior largura de banda, melhor abrangidos pela LTE Cat 1 ou Cat 3, disse Chris Schmidt, Diretor Executivo de Tecnologia de Dispositivo da Verizon. Ficamos satisfeitos pela Gemalto continuar fornecendo soluções inovadoras e eficientes que atendam às necessidades evolutivas dos clientes LTE da Verizon, ao desenvolver um módulo Cat-M1 para uso em uma variedade de setores verticais de IoT, incluindo rede inteligente, agricultura, frota, controle de ativos e aplicativos de cidade inteligente.

As soluções da Gemalto LTE-M1, LTE Cat. 1 e VoLTE Cat. 1 garantem que esteja disponível uma conectividade 4G altamente eficiente para todos os tipos de aplicativos IoT, disse Andreas Haegele, Vice-presidente sênior M2M da Gemalto. "Com um crescimento constante de dois dígitos esperado da IoT nos próximos anos, a Gemalto está comprometida em fornecer produtos de vanguarda que conectam, protegem e rentabilizam a expansão da IoT."

O conteúdo deste comunicado de imprensa é uma tradução e não deverá, em qualquer circunstância, ser considerado oficial. A versão original do comunicado de imprensa em inglês é a única versão confiável e deverá prevalecer no caso de haver discrepâncias com a tradução.