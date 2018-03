A importância de brincadeiras para filhotes de cães

Maringá, PR--(DINO - 14 dez, 2016) - Momentos adequados e oportunos para o desenvolvimento dos filhotes de cães podem ter uma base importante a partir das brincadeiras feita com eles.

É nítido perceber logo quando sua cara fica relaxada, boca aberta, língua amostra e até latidos. São características de que o filhote está brincando e se divertindo.

E você não precisa insistir para ele brincar. Eles logo se motivam e estão dispostos a fazer algum tipo de brincadeira. Mas esse tipo de ação não é em vão. Várias pesquisas apontam que a brincadeira possui benefícios e um deles é preparar o cachorro para a vida adulta.

Benefícios da brincadeira

? Maior gasto de energia e o fortalecimento da musculatura;

? Previne o estresse;

? Tornam os pets mais sociáveis com outras pessoas;

? Os cães ficam mais receptíveis a comandos de obediência;

? Podem apresentar comportamento mais calmo;

? Momentos de interação entre o cão e o seu dono possibilitando momentos agradáveis para ambos;

? Proporciona distração e estimula o animal;

? Proporciona um desenvolvimento ideal dos ossos e articulações para os filhotes;

Não pense em brincadeiras difíceis. Basta atirar uma bola que eles já se animam e a animação está garantida. Eles também gostam de brincar de esconder, encontrar objetos, fazer corridas, brincar de pular entre outros.

As brincadeiras também são uma oportunidade do dono ensinar comandos importantes de adestramento. Como por exemplo, você atirar um brinquedo e eles buscar para você. Essa é uma forma de mostrar que você é que está no comando. Os brinquedos são importantes para facilitar esse processo, mas é importante que o dono participe, interagindo com o cão.

Cão adulto saudável

Claro que os brinquedos são importantes, mas eles não são tudo. É importante que o dono brinque com seu cão e também o estimule a brincar. Cães que brincam quando são filhotes tem grandes chances de manter um melhor comportamento por toda sua vida adulta.

Para os donos é fundamental que eles mantenham uma rotina de brincadeiras durante toda a fase de crescimento. Quando você brinca com seu cão você também estará ajudando a evitar problemas como a resistência na hora de levá-lo ao veterinário. Assim a distração e o entretenimento são essenciais para a vida do filhote de cachorro.

E claro que existem algumas sugestões de brinquedos para você se divertir com seu pet. Agora que você já sabe a importância do ato de brincar, não deixe de conferir nossas dicas com brinquedos para o seu pet.

Sugestões de brinquedos

Kit com três brinquedos para diversão do seu melhor amigo. É um kit básico que você poderá brincar com qualquer pet. Basta estimulá-lo.

