A importância de suplementação alimentar para Aves de corte e postura

Maringá, PR--(DINO - 20 dez, 2016) - Assim como os animais de estimação as aves também necessitam de uma alimentação balanceada. Quem cria aves, tanto para corte quanto para postura, sabe da importância que a suplementação alimentar representa, pois é um dos fatores que contribui para a obtenção da alta produtividade nesta área.

Suplementação alimentar nas aves

Vários estudos têm mostrado a contribuição positiva da suplementação alimentar nas aves. Um dos conceitos utilizados para debater essa questão é o OVN® (sigla do inglês de Ótima Nutrição Vitamínica) que é estratégia nutricional que possui uma faixa de suplementação de vitaminas que proporcionam os melhores benefícios às aves.

E quem ganha é o consumidor com uma melhor qualidade da carne e valor nutricional dos alimentos de origem animal. O veterinário Marciel Rodrigo Perão explica que a suplementação alimentar é essencial para o máximo desempenho dos animais: "Com as mudanças genéticas, sanitárias e de ambiência, tornou se necessário fazer uma suplementação alimentar as aves, pois os níveis vitamínicos, minerais, proteicos e energéticos, devem acompanhar as evoluções das aves. As aves têm uma ração balanceada de acordo com a fase de vida da mesma, e muitas vezes esse suporte nutricional pode ser via água de bebida", ressaltou o veterinário.

Benefícios da suplementação alimentar para as aves

Porque usar uma suplementação alimentar balanceada em uma criação de aves? Pode ocorrer uma melhora da conversão alimentar e do ganho de peso, proporcionando um melhor rendimento da carcaça e ajudando na saúde e bem-estar animal.

Uso da suplementação alimentar

Outra opção é o Poliforte avícola Solúvel. Ele é um ótimo suplemento vitamínico para aves, principalmente para aquelas que estão debilitadas. Isso porque o produto é indicado para a recuperação de animais doentes ou subnutrido. Também se pode usar em casos de intoxicação, melhorando as funções hepáticas, ou ainda, é um revigorante dos animais submetidos a intensas atividades físicas.

