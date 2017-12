A Kerui Petroleum encabeça a lista das "50 melhores empresas chinesas de 2016 da indústria de manufatura de equipamentos para petróleo e petroquímica"

DONGYING, China--(BUSINESS WIRE-DINO - 04 jan, 2017) -

A Kerui Petroleum, uma fornecedora global em rápido crescimento de equipamentos e serviços de energia, tem o prazer de anunciar que foi classificada em primeiro lugar na lista das "50 melhores empresas chinesas de 2016 da indústria de manufatura de equipamentos para petróleo e petroquímica" que foi anunciada no dia 2 de novembro de 2016 pela China Petroleum and Petrochemical Equipment Industry Association (CPEIA) nos bastidores da Conferência Chinesa de Óleo e Gás não convencionais de 2016 ocorrida em Chengdu, cidade do sudeste da China. Os dois produtos pioneiros da Kerui, "o equipamento de perfuração montado em plataforma 1000HP ACVF" e "o gerador de nitrogênio de alta pressão para campo petrolífero 50MPa" foram considerados "Produtos Famosos de 2016".

O corpo principal do equipamento de perfuração montado em plataforma 1000HP ACVF (excluindo o sistema de controle sólido) é projetado para conter cinco módulos transportáveis independentes que permitem deslocamento direcionado a longa distância em até oito horas para encurtar significativamente o ciclo de deslocamento do equipamento de perfuração. A Kerui Petroleum é a primeira empresa chinesa capaz de desenvolver tal equipamento de perfuração e sua combinação com o rebocador de grande tonelagem é sem precedentes no mundo.

O gerador de nitrogênio de alta pressão 50MPa, um dos produtos de grande sucesso recentemente desenvolvidos pelo Kerui Research Institute of Petroleum Engineering, demonstra a força tecnológica da Kerui como líder global de manufatura de sistemas de geração de nitrogênio e fornecedor de serviços relevantes. Com uma ampla faixa de ajuste para fluxo de nitrogênio e pureza, o gerador é capaz de atender todas as demandas de estimulação de poços em condições variadas de campos petrolíferos. A sua saída de pressão de até 50MPa torna possível o processo de injeção de nitrogênio para poços fundos e extra fundos em depósitos de petróleo do tipo fissura de carbonato. A análise de pulsação de gás e vibração do oleoduto no sistema de pressão do oleoduto também garante a segurança e a estabilidade da operação do gerador.

Com essa honra, a Kerui Petroleum vai continuar as suas práticas orientadas ao cliente enquanto mantém a estratégia "conduzida pela inovação com a tecnologia em primeiro lugar" para impulsionar seu ímpeto de P&D e competitividade da marca, e vai continuar a desempenhar um papel de liderança no mercado doméstico de manufatura de equipamentos para petróleo e petroquímica. A Kerui promete oferecer mais produtos e serviços de qualidade dos quais os clientes globais podem se beneficiar.

Sobre a Kerui Petroleum

A Kerui Petroleum é um grupo industrial abrangente de pesquisa, desenvolvimento e manufatura de alto nível de equipamentos de petróleo, serviços tecnológicos integrados de engenharia de campos petrolíferos e contratos turnkey de engenharia, suprimentos e construção (Engineering, Procurement, Construction, EPC) de campos petrolíferos. A empresa tem 57 filiais ao redor do mundo. Fornece serviços e produtos para mais de 5.000 clientes em mais de 80 países.

