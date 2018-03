A Mahindra Comviva, em colaboração com a Mobile World Live, divulga o relatório da pesquisa 'Business of Tomorrows'

LONDRES, 16 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- A Mahindra Comviva, líder global no fornecimento de soluções de mobilidade, divulgou o relatório da pesquisa 'The Business of Tomorrows(Os Negócios do Futuro)'. A pesquisa, realizada em colaboração com a Mobile World Live, uma central de comunicações on-line para a indústria global das comunicações móveis. Operadoras de vários segmentos, incluindo o cenário geral da indústria, pagamentos móveis, 5G, conteúdo, análise de clientes e banda larga móvel foram pesquisadas.

O relatório oferece uma análise aprofundada do impacto das atuais e novas tecnologias emergentes no mais amplo ecossistema das telecomunicações. Conforme a pesquisa, a Internet das Coisas (IoT) possui um tremendo potencial. Para 75 por cento dos participantes, a IoT impulsionará o crescimento do espaço da Internet no futuro. Para 35 por cento dos participantes a implantação inteligente nas cidades poderia emergir como o maior caso de utilização para o sistema 5G, permitindo que as cidades em todo o mundo se conectem com vários tipos de infraestruturas e amenidades.

O Gerenciamento da Experiência dos Clientes será também uma parte integral dessa estratégia, como foi identificado na pesquisa. 63 por cento dos participantes esperam investir em experiência proativa dos clientes, devido ao aumento das análises preditivas, descritivas e prescritivas.

Comentando sobre o estudo Manoranjan Mohapatra, CEO da Mahindra Comviva, disse, "Impulsionadas pela crescente demanda por dados móveis, pelas oportunidades no conteúdo digital e nos serviços financeiros móveis e sustentadas pela promessa do 5G, as operadoras têm claramente um papel importante na formação dos Business of Tomorrows (Negócios do Futuro) guiadas pela adoção de novas tecnologias que levam às inovações e ao crescimento. Temos o compromisso de trabalharmos nesse ecossistema para conduzirmos o preparo futuro das operadoras em direção ao próximo nível de transformação da indústria".

Conforme a pesquisa, não há vencedor evidente no espaço dos pagamentos móveis. Uma série de segmentos emergiu no campo e, enquanto a tecnologia continua a evoluir, a inclusão financeira das massas deve continuar sendo o principal benefício e a principal prioridade.

De acordo com a pesquisa, as operadoras precisarão ajustar suas estratégias para tratar de desafios tais como preços acessíveis, assuntos relacionados com CAPEX (despesas de capital) e OPEX (custos operacionais), retenção dos clientes e uma estratégia completa para aproveitar a oportunidade dos dados.

