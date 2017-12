A Midea apresenta soluções para cozinhas na IMM Cologne 2017

Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade

COLÔNIA, Alemanha, 3 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A Midea, fabricante líder de eletrodomésticos estará apresentando alguns de seus mais recentes aparelhos para cozinha na IMM Cologne. A feira internacional de interiores será realizada de 16 a 22 de janeiro de 2017, no Centro de Exposições Koelnmesse GmbH (Feira de Negócios de Colônia) em Colônia, na Alemanha.

O tema da exposição da Midea na feira IMM Cologne será "No fundo do ordinário encontra-se o extraordinário", destacando tecnologias exclusivas e a melhoria na experiência do usuário, enquanto cuida da eficiência energética e do design, através de soluções completas para cozinhas.

"A IMM Cologne é uma plataforma global que conecta fornecedores e aqueles que tomam decisões no setor do mobiliário, atrai ideias inspiradoras de design de interiores e apresenta novos conceitos para o mercado; esta é a primeira oportunidade em 2017 para a Midea demonstrar nossos refinados conceitos de aparelhos de consumo para a cozinha e para a casa, novos produtos e soluções integradas para cozinhas", disse Danielle Boils, Diretora de Promoção da Marca e Marketing, Departamento de Vendas Internacionais e Marketing da Divisão de Aparelhos para a Cozinha da Midea.

Concentrando-se em tornar o ato de cozinhar mais fácil e agradável para todas as famílias, a Midea está incorporando tecnologias inovadoras para projetar aparelhos para a cozinha de uso surpreendentemente fácil visando resolver os problemas reais enfrentados pelos consumidores. As soluções completas para cozinha apresentam um design exterior unificado e elegante em vidro negro ou aço inoxidável que pode ser adaptado harmoniosa e perfeitamente em qualquer cozinha moderna.

A Midea exibirá dois modelos de cozinha na feira de negócios: uma delas apresenta queimadores dominó em vidro negro de 38 cm, coifas de ilha, lava-louças semi-integradas com painel de controle em vidro negro, um refrigerador em aço inoxidável com porta francesa, bem como seus mais modernos fornos integrados, enquanto a segunda cozinha apresenta lava-louças semi-integrada com perfil em aço inoxidável, fornos, coifas de parede em aço inoxidável e vidro, queimadores e refrigerador totalmente em aço inoxidável.

"Através da criação de aparelhos para a cozinha mais acessíveis, com eficiência energética e tecnologicamente avançados, a Midea se dedica a ajudar a tornar o lar um lugar melhor e levar alegria ao ato de cozinhar e à vida diária de nossos consumidores", destacou Boils.

Sobre a Divisão de Aparelhos para a Cozinha da Midea

A Divisão de Aparelhos para a Cozinha da Midea é afiliada do Grupo Midea, uma companhia listada na Fortune 500. Fundada em 1968, a Midea é uma das maiores fornecedoras de aparelhos para a cozinha de todo o mundo com receita anual de vendas que excede a US$ 2,7 bilhões, é a principal fabricante de microondas e a terceira de lava-louças. Suas operações são divididas em quatro fábricas na China, uma na Bielorrússia, fábricas de montagem na América Latina e, além disso, ela ostenta vários centros de P&D na China, Itália e nos Estados Unidos.

