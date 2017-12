A Nova Linha de Produtos FARO® Laser Tracker Vantage Estabelece um Novo Padrão em Portabilidade, Controle de Dispositivos Móveis, Design Robusto e Valor

LAKE MARY, Florida, 25 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- FARO® (NASDAQ: FARO), a fonte mais confiável de soluções de medição e geração de imagens 3D do mundo para metrologia industrial, design de produtos, BIM/CIM de construção, ciência forense para segurança pública, além de serviços e soluções 3D, anuncia o lançamento de uma nova geração de Laser Trackers. A nova família de produtos FARO Laser Tracker Vantage (www.faro.com/tracker) estabelece um novo padrão de preço/desempenho para lidar com os desafios da metrologia de grande escala, incluindo, entre outros, alinhamento de montagens, inspeção de peças e montagens, instalação e alinhamento de máquinas, além de engenharia reversa.

A família de produtos FARO Vantage consiste em dois modelos de alto desempenho, o VantageE, com um alcance operacional de 25 metros, e o VantageS, com um alcance operacional de 80 metros. Os dois modelos compactos oferecem portabilidade líder do setor, com uma unidade de controle mestre (MCU) integrada e baterias de troca a quente que eliminam a necessidade de energia elétrica e cabeamento, além de Wi-Fi de nível industrial para garantir uma comunicação sem fio confiável. Esse conjunto de recursos avançados, aliado a uma única maleta de transporte, permite que apenas um usuário carregue facilmente o equipamento entre locais de trabalho e/ou na fábrica.

A nova plataforma do Laser Tracker FARO Vantage é a primeira a usar o FARO RemoteControlsTM (patente pendente), que garante um controle avançado do sistema usando um telefone celular ou tablet. O dispositivo móvel não apenas controla os movimentos do laser tracker, mas também oferece recursos aprimorados, como transmissão de vídeo ao vivo a partir de câmeras direcionadas. Assim, um único operador pode controlar facilmente o laser tracker de qualquer lugar da área de medição. Também estão incluídos recursos inovadores de gerenciamento de fluxo de trabalho, como verificações remotas de precisão e aquecimento programado remotamente para que o dispositivo seja previamente ligado e esteja pronto para operação imediata quando o operador chegar.

O FARO RemoteControlsTM também inclui um recurso de última geração. Ele permite que o feixe de laser seja restabelecido automaticamente com alguns gestos simples, em ambientes internos ou externos. Isso aumenta consideravelmente a eficiência e a produtividade ao eliminar a interrupção do feixe de laser e a necessidade de localização e fixação manual do alvo. Por fim, o FARO RemoteControlsTM reduz de maneira significativa o treinamento do usuário ao facilitar ao máximo o uso para o operador.

O FARO VantageS e o FARO VantageE são totalmente compatíveis com a solução patenteada Super 6DoF (6 graus de liberdade) TrackArm da FARO. Ela permite que um Vantage Tracker e um FARO ScanArm, ou vários ScanArms®, operem em conjunto para criar uma solução de medição 3D integrada em um único sistema de coordenadas. A solução Super 6DoF elimina por completo os desafios de linha de visão (pontos ocultos) e expande consideravelmente o alcance da medição, mantendo a alta precisão com o uso de dois instrumentos em uma única operação.

"A nova linha de produtos Laser Tracker FARO Vantage é comprovadamente eficaz para aplicações nos ambientes mais desafiadores. Ela é testada conforme os rigorosos padrões da International Electrotechnical Commission (IEC) em relação a choque e vibração. Também é testada em condições térmicas extremas, e possui certificação IP52 que garante resistência contra poeira e água. Estamos cientes do nosso papel inovador nesta área de atuação, mas ainda mais conscientes de que somos responsáveis por inovar com base na experiência do usuário final como principal motivação. A nova série de produtos Laser Tracker Vantage oferece uma combinação de inovação em facilidade de uso e preço orientado por valor, que estabelece um novo padrão de preço/desempenho altamente acessível para laser trackers usados em medições de grande escala com precisão. Estamos confiantes de que as inovações oferecidas pela plataforma FARO Vantage farão dela a escolha ideal para uma variedade de aplicações complexas de metrologia industrial", afirma o Ph.D. Simon Raab, presidente e CEO da FARO.

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, dentro do significado da Lei da Reforma de Contencioso de Valores Mobiliários Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, que estão sujeitas a riscos e incertezas, tais como declarações sobre a demanda dos produtos da FARO e sua aceitação pelo consumidor e, ainda, sobre o desenvolvimento de produtos e lançamentos de produtos da FARO. Declarações, que não sejam de fatos históricos ou que descrevam os planos, objetivos, projeções, expectativas, suposições, estratégias ou metas da empresa, são declarações prospectivas. Além disso, palavras tais como "é", "irá" e expressões similares ou discussões dos planos da FARO ou outras intenções identificam declarações prospectivas. Declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a vários riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos e outros fatores, que podem fazer com que resultados, desempenhos ou realizações reais difiram substancialmente de futuros resultados, desempenhos ou realizações, expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Consequentemente, confiança indevida não deve ser colocada nestas declarações prospectivas.

Fatores que podem fazer com que resultados reais difiram substancialmente do que está expresso ou previsto em tais declarações prospectivas incluem, mas não se limitam a:

desenvolvimento por outras empresas de produtos, processos ou tecnologias novos ou aperfeiçoados, que tornam os produtos da empresa menos competitivos ou obsoletos;

a incapacidade da empresa de manter sua vantagem tecnológica, através do desenvolvimento de novos produtos e do aperfeiçoamento de seus atuais produtos;

declínios ou outras mudanças adversas ou falta de aperfeiçoamento em setores que a empresa serve ou nas economias doméstica ou internacional, nas regiões do mundo onde a empresa opera e outras condições econômicas, empresariais e financeiras em geral; e

outros riscos detalhados nos Fatores de Riscos, Parte I, Item 1A., do Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K no encerramento do ano em 31 de dezembro de 2015.

Declarações prospectivas neste comunicado à imprensa representam a avaliação da empresa na data deste comunicado. A empresa não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo, exceto pelo que for requerido por lei.

Sobre a FARO

A FARO é a fonte mais confiável do mundo em tecnologia de medição, geração de imagem e realização em 3D. A empresa desenvolve e comercializa dispositivos e softwares de medição e geração de imagens com ajuda de computador. A tecnologia da FARO possibilita medição de alta precisão, geração de imagens e comparação em 3D de peças e estruturas complexas dentro de processos de produção e de garantia de qualidade. Os dispositivos são usados para inspecionar componentes e montagens, fazer protótipos rapidamente, documentar espaços ou estruturas de grande volume em 3D, levantamento topográfico e construção, bem como para a investigação e reconstrução de locais de acidente ou cenários de crimes.

A sede mundial da empresa fica em Lake Mary, Flórida. A empresa também tem um novo centro de tecnologia e instalações de fabricação, com aproximadamente 90.400 pés quadrados (8.398 metros quadrados), em Exton, Pensilvânia, contendo pesquisa e desenvolvimento, operações de fabricação e serviços de nossas linhas de produtos Laser Tracker? da FARO e Cobalt Array 3D Imager da FARO. A sede regional na Europa da empresa fica em Stuttgart, Alemanha, e a sede na região da Ásia e do Pacífico fica em Cingapura. A FARO tem filiais nos Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Alemanha, Reino Unido, França, Espanha, Itália, Polônia, Turquia, Holanda, Suíça, Índia, China, Malásia, Vietnã, Tailândia, Coreia do Sul e Japão.

Mais informações estão disponíveis em http://www.faro.com

