A Patient Safety Movement anuncia a terceira viagem de pesca com o ex-presidente Jimmy Carter e a ex-primeira-dama Lady Rosalynn

A Patient Safety Movement Foundation (PSMF) anuncia seu terceiro concurso anual para ganhar uma viagem de pesca com o ex-presidente Jimmy Carter e a ex-primeira-dama Lady Rosalynn. As duas principais instituições de assistência médica que se comprometam a salvar o maior número de vidas através de acordos para implementar processos como as soluções acionáveis de segurança do paciente (Actionable Patient Safety Solutions, APSS), até 1º de agosto de 2017, serão selecionadas para participar nessa exclusiva viagem.

Pelo terceiro ano consecutivo, o ex-presidente Carter e a ex-primeira dama estão ajudando a Patient Safety Movement a alcançar sua meta de erradicar as mortes de pacientes evitáveis através do incentivo a instituições de assistência médica para que se comprometam a salvar o maior número de vidas possível com este concurso e prêmio anuais.

"Todos já conhecem esta incrível viagem, e observamos anualmente um aumento considerável no número de organizações de assistência médica que participam... 2017 não será exceção. Os maiores vencedores, obviamente, são os pacientes e as equipes dos hospitais que se comprometem com esta meta. Estamos muito empolgados com a renovada parceria com os Carter para a realização desta experiência única. Ao longo dos anos, temos aprendido muito com o ex-presidente Jimmy Carter e a ex-primeira dama Lady Rosalynn. Sua disposição de continuar proporcionando esta oportunidade a organizações de assistência médica ao redor do mundo, a cada ano, diz muito sobre seu compromisso deles com a humanidade", disse Joe Kiani, fundador da Patient Safety Movement Foundation.

Para se qualificar para o concurso de 2017, as instituições de assistência médica devem comprometer-se até 1º de agosto de 2017. Os vencedores serão anunciados até 31 de agosto de 2017, e a viagem ocorrerá entre 13 e 15 de outubro de 2017. Os dois vencedores serão os que tiverem se comprometido e salvado o maior número de vidas durante o período do concurso (de 2 de janeiro a 1º de agosto de 2017).

Para participar:

Estabeleça um novo compromisso ou atualize um compromisso existente online É necessário preencher todos os campos do formulário de compromisso. O número de "vidas salvas" pelo compromisso apresentado deve ser calculado de acordo com a seguinte fórmula: Vidas salvas = (PATAMAR de eventos esperados ? Eventos observados MEDIDOS) x Taxa de mortalidade* *Obs.: a taxa de mortalidade deve ser obtida pelo candidato em um periódico avaliado por especialistas. Consulte as regras da competição.

Sobre a Patient Safety Movement Foundation

Mais de 200 mil pessoas morrem todos os anos em hospitais dos EUA de formas que poderiam ser evitadas. A Patient Safety Movement Foundation foi estabelecida a partir do apoio da Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare, com o objetivo de reduzir a zero o número de mortes evitáveis até 2020 (0x2020). Aprimorar a segurança do paciente exige um esforço de colaboração de todas as partes interessadas, o que inclui pacientes, prestadores de serviços de saúde, empresas de tecnologia médica, governos, empregadores e pagadores privados. A Patient Safety Movement Foundation atua com todas as partes interessadas para abordar os problemas e as soluções no campo da segurança do paciente. A fundação realiza também Cúpulas de Segurança de Pacientes, Ciência e Tecnologia. A quinta cúpula anual ocorre nos dias 3 e 4 de janeiro de 2017 e reunirá novamente algumas das melhores mentes do mundo para a realização de debates instigantes e novas ideias que desafiem o status quo. Ao apresentar fórmulas específicas e de alto impacto para atender aos desafios de segurança de pacientes, incentivar empresas de tecnologia médica a compartilhar os dados com quem adquire seus produtos e pedir que os hospitais se comprometam em implementar soluções acionáveis de segurança de pacientes, a Fundação está trabalhando para alcançar a meta de erradicar as mortes evitáveis até 2020. Acesse o site http://patientsafetymovement.org.

