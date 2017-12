A Takeda inicia uma oferta de compra em dinheiro de todas as ações em circulação da ARIAD Pharmaceuticals, Inc.

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TÓQUIO:4502) ("Takeda") anunciou hoje o início da oferta de compra em dinheiro por sua subsidiária integral indireta, Kiku Merger Co., Inc., por todas as suas ações em circulação ordinárias da ARIAD Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:ARIA) ("ARIAD") a US$ 24,00 por ação. A oferta de compra está sendo feita em conexão com o Contrato e Plano de Fusão que a Takeda e a ARIAD anunciaram em 9 de janeiro de 2017.

Mediante o fechamento bem-sucedido da oferta de compra, os acionistas da ARIAD receberão US$ 24,00 em dinheiro, líquido de qualquer retenção de imposto aplicável e sem juros, por cada ação da ARIAD. Após a compra de ações na oferta de compra, a ARIAD passará a ser uma subsidiária integral indireta da Takeda.

Em 19 de janeiro de 2017 (horário padrão do Leste), a Takeda protocolou na SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) uma declaração de oferta de compra no Anexo TO que descreve os termos da oferta de compra. Além disso, a ARIAD protocolou na SEC uma declaração de pedido/recomendação no Anexo 14D-9 que inclui a recomendação do Conselho de Administração da ARIAD que os acionistas da ARIAD aceitam a oferta de compra e venderão suas ações.

A oferta de compra está programada para expirar às 23h59 (horário padrão do Leste) na quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017, a menos que o prazo seja estendido. O fechamento da oferta de compra está sujeito aos termos e condições habituais, inclusive a oferta de diversas ações que, junto com ações de propriedade da Takeda (se houver alguma), representam a maioria das ações em circulação, e a expiração ou término do período de espera previsto na lei de aperfeiçoamento antitruste Hart-Scott-Rodino.

Cópias da oferta de compra, da carta de transmissão e outros materiais associados à oferta podem ser obtidos gratuitamente junto ao agente de informação, MacKenzie Partners, Inc., pelo telefone de chamada gratuita 800-322-2885 ou a cobrar pelo telefone +1 (212) 929-5500. O gestor da oferta de compra é a Computershare Trust Company, N.A. Sobre a Takeda Pharmaceutical Company

A Takeda Pharmaceutical Company Limited é uma empresa farmacêutica global orientada por pesquisa e desenvolvimento com o compromisso de levar uma saúde melhor e um futuro mais promissor aos pacientes, traduzindo ciência em medicamentos que transformam vidas. A Takeda concentra seus esforços de pesquisa e desenvolvimento nas áreas terapêuticas de oncologia, gastroenterologia e do sistema nervoso central, além de vacinas. A Takeda conduz pesquisa e desenvolvimento internamente e com parceiros para estar na vanguarda da inovação. Novos produtos inovadores, especialmente em oncologia e gastroenterologia, assim como sua presença em mercados emergentes, impulsionam o crescimento da Takeda. Mais de 30 mil funcionários da Takeda estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida para pacientes, trabalhando com nossos parceiros em cuidados de saúde em mais de 70 países. Informações adicionais sobre a Takeda estão disponíveis no site da empresa, www.takeda.com. Informações adicionais

Este comunicado à imprensa é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de compra ou pedido de uma oferta de venda de títulos. Takeda e sua subsidiária integral, Kiku Merger Co., Inc., protocolaram na SEC (Securities and Exchange Commission) uma declaração de oferta de compra no Anexo TO, contendo uma oferta de compra, um formulário de carta de transmissão e outros documentos associados à oferta de compra, e a ARIAD protocolou na SEC uma declaração de pedido/recomendação no Anexo 14D-9 com relação à oferta de compra. Takeda, Kiku Merger Co., Inc. e ARIAD têm a intenção de enviar estes documentos aos acionistas da ARIAD. Investidores e acionistas devem ler estes documentos cuidadosamente, pois estes contêm importantes informações sobre a oferta de compra. Estes documentos podem ser obtidos gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. A oferta de compra e os materiais associados também pode ser obtidos gratuitamente junto ao agente de informação da oferta de compra. Declaração caucionária associada às declarações prospectivas

Este documento contém informações prospectivas associadas à Takeda, ARIAD e à aquisição proposta da ARIAD pela Takeda que envolvem riscos e incertezas consideráveis que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas geralmente incluem declarações preditivas e dependem de ou se referem a eventos ou condições futuras, e incluem palavras como "espera", "planeja", "antecipa", "projeta", "estima", "espera", "pretende", "estratégia", "futuro", "oportunidades", "pode", "irá", "deve", "poderia", "potencial", ou expressões semelhantes. As declarações prospectivas neste documento incluem, entre outras, declarações sobre possíveis benefícios da aquisição proposta, acréscimo antecipado dos lucros e taxas de crescimento, planos, objetivos, expectativas e intenções da Takeda e da ARIAD, as condições financeiras, resultados de operações e negócios da Takeda e da ARIAD, produtos da ARIAD, ativos da linha da ARIAD e o cronograma previsto para o fechamento da aquisição. Riscos e incertezas incluem, entre outras coisas, riscos associados à satisfação das condições para o fechamento da aquisição (inclusive não obter as aprovações regulamentares necessárias) no cronograma antecipado ou de forma alguma, inclusive incertezas de quantos acionistas da ARIAD venderão suas ações na oferta de compra e a possibilidade da aquisição não fechar; riscos associados à capacidade de alcançar os benefícios antecipados da aquisição, inclusive a possibilidade de que os benefícios esperados da compra proposta não serão alcançados ou não serão alcançados dentro do prazo esperado; o risco de que os negócios não sejam integrados com sucesso; problemas com a transação, dificultando a manutenção das relações de negócios e operacionais; efeitos negativos deste comunicado ou a realização da aquisição proposta ao preço de mercado das ações da Takeda e resultados de operação da Takeda; custos consideráveis da transação; passivos desconhecidos; o risco de controvérsias e/ou ações regulamentares associados à aquisição proposta; outros efeitos comerciais, inclusive os efeitos de condições regulamentares, políticas, econômicas, de mercado ou do setor; taxas de juros e cambiais futuras; alterações em leis fiscais e outras leis, regulamentos, taxas e políticas; futuras combinações ou alienações comerciais; incertezas inerentes a pesquisa e desenvolvimento, inclusive a capacidade de manter e aumentar a taxa de crescimento em receitas dos produtos da ARIAD apesar de maiores desafios competitivos, de reembolso e econômicos; se e quando qualquer pedido de medicamentos pode ser protocolado em qualquer jurisdição para qualquer indicação ou qualquer indicação adicional dos produtos da ARIAD ou qualquer ativo da ARIAD; se e quando a FDA ou qualquer outra autoridade regulamentar aplicável pode aprovar tais pedidos, que dependerão da avaliação do perfil de risco-benefício sugerido pela totalidade das informações de eficácia e segurança enviadas; decisões da FDA ou qualquer outra autoridade regulamentar com relação à rotulagem ou outros assuntos que possam afetar a disponibilidade ou potencial comercial dos produtos e ativos da ARIAD; e desenvolvimentos competitivos. Outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos descritos na declaração da oferta de compra no Anexo TO e outros documentos de oferta de compra protocolados pela Takeda e pela Merger Sub.

Muitos destes fatores estão além do controle da Takeda. Exceto conforme exigido pela lei aplicável, a Takeda renuncia qualquer de intenção ou obrigação de atualizar as declarações prospectivas contidas neste documento como resultado de novas informações ou futuros eventos ou desenvolvimentos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170120005669/pt/ Contato: Contatos de mídia e com investidores Contato com investidores da Takeda Noriko Higuchi, +81 (0) 3-3278-2306 takeda4502.ir@takeda.com Mídia da Takeda fora do Japão Amy Atwood, +1-774-571-3316 amy.atwood@takeda.com Mídia japonesa Tsuyoshi Tada, +81 (0) 3-3278-2417 tsuyoshi.tada@Takeda.com ou Finsbury Kal Goldberg, +1-646-805-2005 kal.goldberg@finsbury.com Chris Ryall, +1-646-805-2078 chris.ryall@finsbury.com

Fonte: BUSINESS WIRE