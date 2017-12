A TRIGO, com o apoio da Ardian, adquire a especialista francesa EURO-SYMBIOSE

PARIS, 19 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- Com o apoio da maioria dos acionistas da Ardian, empresa independente de investimento privado, o TRIGO Group adquiriu 100% da EURO-SYMBIOSE, empresa francesa especializada em fornecer serviços de treinamento, auditoria e consultoria de qualidade.

Fundada em 1991, a EURO-SYMBIOSE atende, em sua maioria, os setores automotivo, aeroespacial e de produção da França. Com uma equipe de consultores experientes e parcerias de longo prazo com as principais associações comerciais dos setores automotivo e aeroespacial, a empresa presta consultoria a fabricantes automotivos e aeroespaciais sobre como alinhar-se aos padrões de qualidade mais importantes desses setores na Europa atualmente. Esses organismos comerciais incluem IATF/FIEV e VDA, e IAQG/GIFAS, nos setores automotivo e aeroespacial, respectivamente.

Esse recurso, além das credenciais da EURO-SYMBIOSE em consultoria de qualidade e melhora operacional, acrescentará profundidade e experiência à carteira já abrangente de serviços de controle de qualidade da TRIGO.

Após a aquisição da BÖLLINGER, especialista alemã em serviços de qualidade, em julho de 2016, a aquisição da EURO-SYMBIOSE também reforça as ofertas da TRIGO no setor automotivo da Alemanha, graças à parceria da EURO-SYMBIOSE com a principal associação comercial automotiva da Alemanha, VDA-QMC, para treinamento em VDA em francês.

Benoit Leblanc, vice-presidente executivo da Europa para a TRIGO, afirmou: "A TRIGO e a EURO-SYMBIOSE se complementam com perfeição. Podemos fazer de tudo: utilizar os modernos métodos da EURO-SYMBIOSE para treinar fornecedores, cumprir com os mais recentes requisitos de qualidade para OEM, resolver problemas de qualidade na fábrica com os engenheiros e inspetores da TRIGO. Damos as boas-vindas aos nossos novos colegas na TRIGO e não vemos a hora de unir nossos recursos para oferecer o melhor suporte aos nossos clientes".

Françoise Jasnault e Eric Canu, gerentes da EURO-SYMBIOSE, acrescentaram: "Essa parceria com a TRIGO representa um grande benefício para a EURO-SYMBIOSE, que agora poderá oferecer aos clientes um conjunto ainda mais amplo de soluções de melhoria na qualidade, além de oferecer acesso a recursos de execução praticamente em qualquer lugar do mundo. Ela também permitirá que profissionais talentosos da equipe da EURO-SYMBIOSE promovam oportunidades de desenvolvimento na TRIGO, e isso é realmente emocionante".

Sobre o TRIGO Group

Fundada em 1997, a TRIGO é uma empresa multinacional que oferece soluções de gestão da qualidade operacional para o setor de produção, principalmente na indústria automotiva e aeroespacial. Com milhares de funcionários em mais de 20 países em 4 continentes, a TRIGO conta com uma carteira abrangente de serviços de controle de qualidade que incluem inspeção, auditoria especializada, consultoria e treinamento.

Para obter mais informações, acesse http://www.trigo-group.com

Sobre a EURO-SYMBIOSE

Há quase 30 anos, a EURO-SYMBIOSE apoia seus clientes em sua busca por um melhor desempenho global. A empresa foca sua experiência na gestão da qualidade e na eficácia em duas atividades: consultoria (gestão de projetos, sessões de coaching) e engenharia e treinamento pedagógicos (sessões abertas e sessões de treinamento na empresa).

A empresa atua em toda a França e em âmbito internacional, por meio de acordos comerciais com a Plexus International (EUA, Índia, China, Coreia, Japão, África do Sul, Brasil, Espanha, Itália, Austrália, Suíça e Rússia), OPCO (Portugal), SEG -Bidea (Espanha) e Calitop (Romênia) e da rede de licenciados VDA QMC.

Para obter mais informações, acesse http://www.euro-symbiose.fr

Sobre a ARDIAN

Fundada em 1996 e comandada por Dominique Senequier, a Ardian é uma empresa independente de investimento privado com ativos no valor de US$ 60 bilhões administrados ou assessorados na Europa, América do Norte e Ásia. A empresa, majoritariamente de propriedade de seus funcionários, mantém o empreendedorismo no centro de suas atividades e oferece desempenho de investimentos aos seus investidores globais, ao mesmo tempo que impulsiona o crescimento em economias do mundo todo. O processo de investimento da Ardian inclui três valores: excelência, fidelidade e empreendedorismo. A Ardian mantém uma rede verdadeiramente global, com mais de 430 funcionários que trabalham em 12 escritórios em Paris, Londres, Frankfurt, Milão, Madri, Zurique, Nova York, San Francisco, Pequim, Singapura, Jersey e Luxemburgo. A empresa oferece aos seus 560 investidores uma opção diversificada de fundos que cobrem todos os tipos de ativos, inclusive Ardian Funds of Funds (primário, secundário inicial e secundário), Ardian Private Debt, Ardian Buyout (que inclui Ardian Mid Cap Buyout Europe & North America, Ardian Expansion, Ardian Growth e Ardian Co-Investment), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate e Ardian Mandates.

http://www.ardian.com

