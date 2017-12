Abbott apresenta ao Brasil Ensure® Plus Advance, suplemento nutricional voltado para a saúde muscular

A partir dos 40 anos4-7, o indivíduo começa a perder 8% de sua massa muscular a cada década. Essa perda muscular pode intensificar-se ainda mais com a idade, ou em consequência de uma doença ou lesão. Ensure Plus Advance, que foi desenvolvido para ajudar a reconstituir a perda muscular e recuperar a força e a energia, tem em sua composição 20 gramas de proteína de alta qualidade; 1,5 gramas de HMB (?-hidroxi-?-metilbutirato), além de vitamina D, que auxilia na preservação óssea. "Embora a perda muscular seja parte natural da vida, ela não precisa prejudicar a qualidade de vida do indivíduo", afirma Patrícia Ruffo, Gerente Científico da Divisão Nutricional da Abbott no Brasil. "Uma boa nutrição é essencial para manter a saúde muscular e óssea, tão importante para auxiliar o idoso a manter sua independência mesmo na recuperação de alguma doença, lesão ou cirurgia".

Desta forma, os cientistas da Abbott consideraram as mudanças que ocorrem com o passar do tempo na vida das pessoas ? desde os hábitos alimentares até a maneira como saboreiam certos alimentos devido a condições crônicas que podem estar enfrentando ? para desenvolver um suplemento nutricional com ingredientes que trabalham juntos para ajudar no restabelecimento da força, energia e vitalidade. Um dos ingredientes exclusivos do Ensure Plus Advance, o HMB, é encontrado em pequenas quantidades em alguns alimentos e atua com a proteína para ajudar a proteger e preservar os músculos8-10. Além disso, a vitamina D contribui para a absorção do cálcio, levando ao fortalecimento dos ossos.

Desnutrição e internação

No caso de um adulto com doença crônica, ou que precisa ficar hospitalizado devido a uma doença ou lesão, é importante estar atento que a perda muscular pode piorar. Estudos mostram que um idoso saudável perde cerca de 1 kg de massa magra em 10 dias de repouso, enquanto um idoso já hospitalizado perde a mesma quantidade em apenas três dias de internação¹¹,¹². "Nesse sentido, a fórmula do Ensure Plus Advance permite que a massa muscular seja mantida e recuperada, com ingredientes desenvolvidos para ajudar o indivíduo a ficar saudável, forte e, quando estiver doente, manter o seu estado nutricional estável minimizando as perdas musculares, mesmo nos casos em que estiver acamado", ressalta Patrícia.

Uma das principais causas de perda de massa muscular e que muitas vezes não é reconhecida é a desnutrição, uma condição que ocorre quando o organismo não recebe os nutrientes adequados para satisfazer as necessidades diárias. Metade dos idosos internados está desnutrido ou corre o risco de desnutrição, e não faz ideia¹¹. "Se o seu corpo está desnutrido e deficiente em proteínas ou outros nutrientes importantes, ele começa a depender de seus músculos para fornecer a proteína que necessita para a energia, levando a uma perda muscular mais avançada. É por isso que manter sua saúde muscular à medida que você envelhece é importante; pois atua como uma apólice de seguro à sua saúde, reduzindo os riscos e mantendo o seu organismo em uma melhor posição para lidar com doenças e lesões que possam existir", explica Patrícia.

Um estudo clínico, conhecido como NOURISH (Nutrition effect On Unplanned Readmissions and Survival in Hospitalized patients), mostrou a importância dos suplementos nutricionais para pacientes idosos desnutridos. O estudo analisou 652 idosos desnutridos e hospitalizados com uma condição cardíaca ou pulmonar e, descobriu que após 90 dias o grupo que consumiu o Ensure Plus Advance duas vezes ao dia, melhorou significativamente o estado nutricional, peso corporal e níveis de vitamina D, em comparação com o grupo placebo.

O Ensure Plus Advance, disponível no sabor baunilha, em garrafinha de 220 ml, contêm proteínas (24%), carboidratos (45%) e lipídeos (29%), HMB (1,5 gramas) e alto teor de vitamina D (500UI).

