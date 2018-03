Abertas as inscrições para 30 mil bolsas EAD de estudo em Manaus

Manaus, AM--(DINO - 15 dez, 2016) - Estudantes de todo o Brasil que desejam estudar por valores acessíveis sem vínculos com ProUni ou Fies podem optar pelas centenas de cursos oferecidos para o primeiro semestre de 2017 através de uma bolsa de estudo .

O Portal Bolsas de Estudo é um programa que tem como missão promover a inclusão educacional em todo o país. A parceria entre o Programa e as instituições de ensino possibilita oferecer bolsas de estudo de até 80% de desconto para cursos de graduação e/ou pós-graduação.

São mais de 150 mil vagas em todo Brasil, sendo que 30 mil delas estão disponíveis na modalidade EAD para Manaus e região.

Os descontos valem desde a primeira mensalidade, aluno não acumula dívidas ao longo do curso e o benefício inclui diversos níveis educacionais. Quem explica é Patrícia Pimentel, Diretora do Portal Bolsas de Estudo: "Os programas de Bolsas de Estudos são desenvolvidos para promover a inclusão educacional. Enquanto o FIES e o ProUni oferecem benefícios apenas para alunos da graduação, através da plataforma Portal Bolsas de Estudo, o benefício pode ser concedido para graduação, pós-graduação, cursos profissionalizantes, extensão, idiomas, além da modalidade presencial ou EAD".

Manaus ? Com uma população estimada em 2016 de 2.094.391, a capital da Amazônia mostrou que em último senso do IBGE de 2010, apenas um pouco mais de 88 mil adultos estavam cursando o ensino superior e 7.420 pessoas cursando especialização de nível superior. Frequentando mestrado, a pesquisa apontou apenas 1.946 e no caso do doutorado apenas 882 pessoas. O objetivo é que esses números cresçam positivamente, e que a população possa ter muito mais acesso à educação de qualidade por valores acessíveis. Em uma época de retração econômica, adquirir conhecimento é cada vez mais imprescindível.

Inscrições - Para ter direito a Bolsas de Estudo, o aluno deve escolher o curso desejado e seguir passo a passo cada etapa de inscrição.

Os cadastros são gratuitos e realizados pelo site do Portal Bolsas de Estudo http://portalbolsasdeestudo.com.br/cursos-com-desconto

Mais informações podem ser obtidas via whatsapp no telefone (11) 94555-0023 whatspp ou 4003-3219 com atendimento em todo Brasil com ligação local - capitais e regiões metropolitanas.

Website: http://portalbolsasdeestudo.com.br/cursos-com-desconto