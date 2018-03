Aborto mata uma mulher a cada dois dias no Brasil e inspira filme premiado

São Paulo - SP--(DINO - 20 dez, 2016) - No Brasil, assim como em muitos outros países, o aborto é considerado crime. A mulher que o pratica pode ser punida de um a três anos de prisão. Isso não significa que o ato não ocorra. Pelo contrário, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de um milhão de mulheres abortam todos os anos no país.

A OMS acredita que, dos 42 milhões de abortos feitos anualmente no mundo, 20 milhões são feitos de forma clandestina e em condições pouco seguras, o que provoca aproximadamente 47 mil mortes por ano devido a hemorragias, danos uterinos e infecções causadas pela indução do aborto. No Brasil, uma mulher morre a cada dois dias vítima de complicações causadas pelos procedimentos malfeitos, fora as 200 mil mulheres que recorrem ao Sistema Único de Saúde (SUS) para tratar sequelas.

Esse assunto delicado e polêmico é retratado no filme "Embaraço", lançado este ano. Apontado pela crítica como o melhor filme do diretor Fernando Rick, o curta-metragem de 20 minutos conta o caso da jovem Angélica, vivida pela atriz Amanda Pereira, que se vê grávida após uma noite de sexo casual. Descontente com a gravidez indesejada, ela realiza diversos procedimentos abortivos como a ingestão da pílula Cytotec, remédio proibido no Brasil, até um cabide roupas transformado em gancho para tentar extrair o feto, um dos métodos mais perigoso para a mulher. "O filme tem tanto impacto por ser feito no Brasil, onde o aborto é proibido e amplamente discutido. Mostramos de forma crua o desespero e a solidão que muitas mulheres enfrentam diariamente. O convite, para um desafio como esse, foi um grande presente e eu coloquei toda a minha energia nele. Ao final das gravações tive dores em todo o corpo e um crescimento profissional sem comparação", conta Amanda sobre a película.

Ao longo do premiado filme minimalista ? com uma única atriz, em um único ambiente -, é possível perceber a transformação da personagem e cenário, destacando a maquiagem premiada de Dri Chepezan e direção de arte impecável de Dani Bevervanso. A quase ausência de falas é preenchidas pela dramaticidade. Essa simplicidade incomoda porque beira o realismo. Em algumas apresentações há relatos de pessoas passando mal ou precisando deixar a sala de exibição pelo desconforto. "Acho importante discutir temas relevantes nas obras. E esse projeto só foi possível porque tive apoio de pessoas que são referências no audiovisual. Para o papel eu precisava de uma atriz talentosa e dedicada que segurasse 20 minutos de cena com poucas falas. E fiquei impressionado com a disciplina da Amanda. Com a preparação do Michael Dubret e Alethea Miranda, ela teve material e exercícios para praticar durante toda filmagem. Então toda cena era rodada no primeiro take, a gente só repetia para ajustar detalhes técnicos e novamente a cena era de prima", explica o diretor Fernando Rick.

O curta-metragem, que se passa todo dentro de um quarto, rendeu à atriz Amanda Pereira o prêmio de melhor atuação geral pelo Morce-GO ? Goiás Horror Festival e a indicação de melhor atriz pelo Festival Internacional de Cinema Independente (Festicine). O filme foi indicado para o Festival de Cinema de Bogotá, principal festival da Colômbia, o Festival de Cinema e Artes de Expressão Ibérica (NAU), de Portugal, o Lakino, em Berlim, o Festival Internacional de Cinema Fantástico do Rio de Janeiro, o Festival Cultural Mondo Estronho ? 3ª edição, em Curitiba, a Mostra Competitiva de Curtas do Fantaspoa 2016, entre outros.

Sobre Amanda Pereira

Nascida em Goiânia, Amanda Pereira ?vive em São Paulo há dez anos, onde se formou pela Escola Célia Helena. O seu trabalho mais recente, o filme "Embaraço", rendeu à atriz o prêmio de melhor atuação geral pelo Morce-GO ? Goiás Horror Festival e a indicação de melhor atriz pelo Festival Internacional de Cinema Independente (Festicine). Atualmente, ?Amanda Pereira leva em paralelo as funções de apresentadora, empresária e digital influencer. Na televisão, trabalhou como repórter em diversos veículos, apresentou ao lado de Leão Lobo um programa de variedades por três anos e depois? o programa Atual Idade? TV.

