Acelity venderá a unidade de negócios LifeCell à Allergan

A Acelity LP anunciou hoje um acordo definitivo com a Allergan para a aquisição da unidade de negócios LifeCell da Acelity por US$ 2,9 bilhões em espécie.

Após a conclusão da transação, o portfólio de cirurgia reconstrutiva e de medicina regenerativa da LifeCell, que é líder da indústria, será integrado ao principal portfólio da Allergan - de estética médica e implantes mamários e expansores de tecido -, aumentando assim o potencial de crescimento contínuo a longo prazo do portfólio da LifeCell. A integração vai oferecer à Allergan acesso a um forte canal comercial, a uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento robusta e a uma comprovada capacidade de produção.

A LifeCell é reconhecida por aplicações em cirurgias plásticas e reconstrutivas e em procedimentos de parede abdominal. O portfólio da LifeCell abrange matrizes regenerativas e reconstrutivas de tecido acelular para o reparo de defeitos nos tecidos moles, bem como soluções de enxerto de gordura autóloga. Os principais produtos incluem a matriz de tecido regenerativa ALLODERM?, uma matriz de tecido aloenxerto humano que permite reparo forte e intacto em procedimentos de reconstrução mamária pós-mastectomia e outras aplicações cirúrgicas, proporcionando reforço dos tecidos moles; e o tecido reconstrutivo STRATTICE?, uma matriz de tecido à base de porcino para reforço do tecido mole em complexos procedimentos de reparo de hérnia.

"Esta transação estratégica irá beneficiar a Acelity e os pacientes, clientes e funcionários da LifeCell", disse Joe Woody, presidente e CEO da Acelity. "A venda da LifeCell à Allergan permite que a Acelity continue sua transformação com mais força e com investimentos que visam o desenvolvimento e a comercialização de terapias e curativos avançados de lesões nos mercados de todo o mundo."

"A marca LifeCell é renomada na indústria por sua segurança e eficácia e pelos resultados clínicos excepcionais. O conselho da Acelity está confiante de que a Allergan a conduzirá a uma nova e forte fase de crescimento e desenvolvimento. Estamos igualmente animados em continuar a apoiar a Acelity na sua busca pelo aprimoramento de terapias avançadas de lesões e pela melhoria de vida dos pacientes", disse Buddy Gumina, presidente do conselho de diretores da Acelity.

Até que a transação seja finalizada, a Acelity continuará a gerenciar os negócios da LifeCell, fornecendo disponibilidade total de produtos e suporte aos cirurgiões. A transação está sujeita à expiração ou término do período de espera previsto na lei de aperfeiçoamento antitruste Hart-Scott-Rodino de 1976 e ao cumprimento de outras condições habituais de fechamento. Na pendência de tais aprovações e do cumprimento de outras condições, a Acelity antecipa o fechamento da transação no primeiro semestre de 2017.

A JP Morgan Securities LLC e a Goldman, Sachs & Co. estão atuando como consultorias financeiras da Acelity, e a Simpson Thacher & Bartlett LLP está atuando como principal assessoria jurídica da Acelity.

Sobre a Acelity

A Acelity L.P. Inc. e suas subsidiárias são uma empresa global de tratamento avançado de lesões e medicina regenerativa, criada pela união dos pontos fortes de três empresas: Kinetic Concepts, Inc., LifeCell Corporation e Systagenix Wound Management, Limited. Disponível em mais de 80 países, o portfólio de produtos inovadores e complementares ACELITY? agrega valor por meio de soluções que aceleram a cura e lideram o setor em qualidade, segurança e experiência do cliente. Sediada em San Antonio, Texas, a Acelity tem mais de 5.800 funcionários no mundo inteiro.

