Acompanhe ao vivo a Teleconferência: Resultado do 4º trimestre de 2016 do Itaú Unibanco Holding S.A.

SÃO PAULO, 30 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. (BM&FBovespa: ITUB4 e ITUB3; NYSE: ITUB e BCBA: ITUB4) tem o prazer de convidá-lo para participar de nossas teleconferências sobre o resultado do 4º trimestre de 2016.

Para acompanhar o evento pela internet acesse: www.itau.com.br/relacoes-com-investidores, sendo que a transmissão de áudio é compatível com Internet Explorer 9, ou superior, e com as versões mais recentes do Chrome, Firefox e dispositivos móveis.

Data: 8 de fevereiro de 2017

Senha de acesso: Itaú Unibanco

Português:

10h30 (Horário de Brasília)

07h30 (Horário de Nova York)

(55-11) 2820-4001

(55-11) 3193-1001

Inglês:

12h00 (Horário de Brasília)

09h00 (Horário de Nova York)

(1-866) 262-4553 (toll free dos EUA)

(55-11) 2820-4001 ou (55-11) 3193-1001 (participantes no Brasil)

(1-412) 317-6029 (outros países)

Apresentação:

Roberto Setubal

Presidente Executivo e CEO (Chief Executive Officer)

Candido Bracher

CEO Adjunto

Caio Ibrahim David

Vice-Presidente Executivo, CFO (Chief Financial Officer) e CRO (Chief Risk Officer)

Marcelo Kopel

Diretor de Relações com Investidores

As teleconferências serão transmitidas ao vivo e arquivadas em formato de áudio no mesmo site. O replay das teleconferências estará disponível pelos telefones (55 11) 3193-1012 ou (55 11) 2820-4012 até o dia 14 de fevereiro de 2017. Senhas: 2886528# (em português) e 4283325# (em inglês). Na manhã do dia da teleconferência, os slides da apresentação estarão disponíveis para visualização e download. Caso V.Sa. Tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato com a Sra. Doris Pompeu da GlobalRI, no telefone (55 11) 5042-6700 ou doris.pompeu@globalri.com.br.

FONTE Itau Unibanco Holding S.A.