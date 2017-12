ACON Investments investe no Grupo GMI

WASHINGTON, 3 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A ACON Investments ("ACON") anunciou hoje que afiliadas da ACON Latin America Opportunities Fund IV, L.P. ("ALAOF IV"), realizaram um investimento na Controladora GMI, S.A.P.I. de C.V. ("GMI" ou "empresa"), a principal fabricante e fornecedora de soluções modulares de construção no México e na América Latina que atende aos setores da aeronáutica, educação, moradia, varejo e industrial.

Através de seu investimento na GMI, a ACON procurará fortalecer a estratégia de expansão regional e comercial da empresa tendo como base nos mais de 50 anos de experiência em design e fabricação da GMI, bem como sua tradição de sucesso na execução de projetos. A transação tem como base a experiência da ACON como investidora em empresas como a GMI que pode solucionar, com uma vantagem competitiva única, os défices e a demanda crescente que persistem em certos setores críticos da região. A GMI pode oferecer em grande quantidade hangares e instalações MRO completas para companhias aéreas, moradias e hospitais rurais, escolas e lojas de varejo com melhor funcionalidade, em menos tempo e com um custo total menor do que os dos métodos tradicionais de construção. O investimento também representa a estratégia da empresa na América Latina, onde procura formar parcerias com equipes de gestão conhecidas e investir, através de operações altamente estruturadas, em empresas do mercado intermediário que estão em ponto de inflexão.

Oscar Peralta, fundador e presidente da GMI, disse: "Esta parceria com A ACON ajudará a colocar a GMI no caminho certo para atingir seu pleno potencial, não só por trazer capital para o crescimento em um momento oportuno, mas também por potencializar nossas mútuas presenças regionais e conhecimento de mercado".

"Estamos empolgados em formar esta parceria com a GMI e sua família fundadora para continuar a construir tendo como base seus muitos anos de inovação e tradição no fornecimento de soluções modulares de construção", disse Jorge Dickens, parceiro de gestão da ACON. "A empresa desenvolveu um conjunto poderoso de tecnologias e capacidades de fabricação próprias que estão no ponto certo para expandir em seus setores-alvo e em outros mercados regionais" acrescentou o Sr. Dickens.

"A GMI já executou projetos em nove países da América Latina e nos Estados Unidos; e provou sua capacidade de exportar tecnologias próprias e oferecer soluções de acordo com sua proposta de valor", observou Mauricio Cortes, diretor-geral da ACON da na Cidade do México.

Fundada em 1996, a ACON administra vários fundos de investimentos privados tanto nos EUA como na América Latina, e também realiza a gestão de títulos de crédito negociados na bolsa de valores no México ("Certificados de Capital de Desarrollo" ou "CKD") que incluem alguns dos maiores fundos de pensão do país e seus investidores.

Os termos da transação não foram revelados.

Sobre a GMI

A GMI oferece soluções de módulos de construção no México e na América Latina (ou seja, escolas, moradias, lojas, hospitais rurais e hangares de aviação são alguns exemplos) com um modelo de negócio que combina tecnologia própria com integração vertical, desde a concepção e fabricação até a montagem final. Esta combinação única permite à empresa oferecer soluções em grande quantidade e em menos tempo a um custo total menor e com funcionalidade avançada diferente das alternativas tradicionais de construção.

Sobre a ACON Investments

A ACON Investments é uma firma internacional de capitais privados com sede em Washington DC que realiza investimentos nos Estados Unidos e na América Latina. Fundada em 1996, a ACON e seus gestores já administraram aproximadamente US$ 5,3 bilhões em investimentos. A ACON tem profissionais baseados em Washington DC, Los Angeles, São Paulo, Cidade do México e Bogotá. Para mais informações, visite o endereço www.aconinvestments.com.

CONTATO:

Midhat Pawlak

ACON Investments, L.L.C.

(202) 386-9767

To view the original version on PR Newswire, visit:http://www.prnewswire.com/news-releases/acon-investments-investe-no-grupo-gmi-300384627.html

FONTE ACON Investments, L.L.C.