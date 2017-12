Adar Macro ganha prêmios de melhor fundo de investimento nos mercados emergentes latinos e de mais inovador

SAO PAULO, 30 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- O fundo de investimento Adar Macro, da Adar Capital Partners (ACP), atingiu uma rentabilidade de 33,5% em 2016 e inicia 2017 com novos prêmios internacionais: "Melhor fundo de investimento nos mercados emergentes latino-americanos", conferido pela publicação Acquisition International, e "Fundo hedge mais inovador de 2016", outorgado pela revista Wealth & Finance.

O fundo Adar Macro, gerido pela Adar Capital Partners, acumula, além disso, uma rentabilidade de 54,04%, desde que foi lançado em agosto de 2013, consolidando assim sua trajetória como um dos fundos mais rentáveis do mundo. Neste ano, a Adar Macro espera ampliar sua carteira de investimentos e crescer dos atuais $ 850 milhões para $ 1 bilhão.

O presidente e CIO da Adar Capital Partners, Zev Marynberg, declarou: "Entre os fatores de nosso êxito se destacam nossa prioridade pela análise fundamental de cada investimento em posições muito seletivas e a paciência. Nossa estratégia é combinar renda fixa, renda variável, derivados, divisas e dívida pública, além de nos mantermos muito atentos à volatilidade, ao fluxo de capitais, à inflação, à liquidez do sistema e de nossos investimentos".

Com mais de 25 anos de experiência nos mercados, a Adar Capital Partners concentra atualmente 70% de sua carteira de investimentos na América Latina e 30% na Europa. A ACP segue muito de perto a evolução econômica na América Latina, região com pouca alavancagem financeira e onde os acionistas são majoritariamente estatais e cujo grupo de empresas representa 40% de seu atual portfólio.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sobre a Adar Capital Partners

Constituída em 2011, a Adar Capital Partners Ltd. oferece assessoria de investimentos a instituições, family offices e fundos de investimento privados, essencialmente na América Latina e na Europa. Atualmente, administra ativos totais de $ 1,3 bilhão e seu fundo Adar Macro atinge $850 milhões. Ticker Bloomberg: ADARMAA KY. http://www.adarcapitalpartners.com

Contato com a imprensa:

mramos@newsline-pr.com

To view the original version on PR Newswire, visit:http://www.prnewswire.com/news-releases/adar-macro-ganha-premios-de-melhor-fundo-de-investimento-nos-mercados-emergentes-latinos-e-de-mais-inovador-300398458.html

FONTE Adar Capital Partners Ltd.