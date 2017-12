Adestramento de cachorros: mitos e verdades

Sobre o adestramento são muitas as questões que são abordadas. Diante de tanta informação é possível que algumas delas acabem ficando de lado ou ainda distorcidas. O resultado: a criação de diversos mitos e a falta de resultados positivos no adestramento, com a consequente frustração do dono do pet.

Com o adestramento é possível ter uma série de benefícios como: o pet vai obedecer aos comandos e ordens de seu dono, respeitar as regras, melhorar o seu comportamento, ser um cão mais tranquilo e equilibrado, e o melhor: parar com comportamentos indesejáveis. Além destes benefícios é comum escutar alguns mitos relacionados ao adestramento e você vai compreender porque são mitos.

Mito 1) Cachorro velho não aprende nada: claro que quanto mais cedo se iniciar o adestramento, melhor será. Se houver a orientação de um profissional será possível adestrar o cachorro para evitar comportamentos errados, como fazer xixi no sofá, entre outras coisas. Só que essa não é uma desculpa para que cachorros mais velhos não aprendam. Eles podem aprender sim, só que o tempo para ensinar algo pode ser maior, caso eles não sejam filhotes. Tanto que cães idosos aprendem truques novos e são excelentes quando adotados por possuírem a personalidade bem definida nesse estágio da vida.

Mito 2) Só raças inteligentes aprendem: este também não é verdade. Claro que existem raças inteligentes que acabam aprendendo com maior facilidade, mas isso não impede que outras raças aprendam algo novo. Segundo os especialistas, até mesmo gatos podem ser adestrados, pois todo animal tem um nível de inteligência. Quem vai conseguir realizar todo o processo de, por exemplo, aprender a andar junto, deitar, ficar e pular obstáculos é o adestrador ou o dono do pet. Cabe a ele todo o processo. Mesmo que seja um desafio, não é impossível. Não pode haver apenas descontentamento por parte do dono e o maior erro é tratá-los como criança e gritar.

Mito 3) o cachorro vira um robô: este também é um mito. Nenhum cachorro vai perder a sua personalidade ao ser adestrado. O adestramento vai apenas vai melhorar a comunicação entre o cão e o ser humano. O pet vai se tornar mais autoconfiante e a relação com o dono vai proporcionar experiências positivas e não negativas, o que acaba ocorrendo quando o cachorro não é adestrado. Ou seja, seu cachorro não vai virar um robô, ele vai obedecer aos seus comandos, mas continuará tendo a sua personalidade.

Produtos que podem ajudar

Existem produtos que você pode comprar e estes podem facilitar o adestramento. Contudo, você precisa ter persistência e paciência. Não bastam apenas os produtos se o adestrador/dono não fazer a sua parte.

Para filhotes começaram a aprender fazer xixi no lugar correto você pode comprar o Xixi fácil.

Em relação aos cachorros que fazerem xixi no lugar correto, outra opção é o Casadinho (Xixi sim e Xixi não).

Outra opção de produto são os ossos também aconselhados para dar aos filhotes e eles não mastigar ou estragar os produtos de sua casa.

