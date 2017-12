Adilson Ramos escreve sobre como alcançar a felicidade

Rio de Janeiro, Rj--(DINO - 02 jan, 2017) - Minha Mãe Tinha Razão, do autor Adilson Ramos, é uma obra que mostra a importância da paz na vida de um indivíduo, e como alcançá-la de fato. No livro, o autor esclarece que as riquezas materiais ou sonhos que temos nem sempre são capazes de trazer a tranquilidade e felicidade que tanto almejamos e, através de 70 sugestões práticas, Adilson nos propõe formas de conquistá-las.

Muitas vezes queremos o emprego ideal, o relacionamento dos sonhos e vários tipos de bens materiais. Adilson explica que, na verdade, esses itens, embora possam contribuir muito para uma vida feliz e confortável, em si mesmos, eles não têm o poder de fazer com que a pessoa tenha a verdadeira paz. Paz que, no mais íntimo de cada um de nós, é o que verdadeiramente desejamos. Nesse livro, Adilson mostra como conseguir realizar esse desejo.

Obra de leitura fácil e fluida, Minha Mãe Tinha Razão é mais do que uma autoajuda. Além de nos auxiliar na conquista dos objetivos almejados, a obra gera reflexão acerca do que realmente precisamos e queremos. Também nos ajuda a pensarmos quais de nossas metas são realmente importantes. É indicada a qualquer público que deseje conhecer a si mesmo um pouco mais.